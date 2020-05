La British Society of Hearing Aid Audiologists dresse un état des lieux des centres d'audioprothèses britanniques pendant la crise sanitaire

Détails Publié le jeudi 28 mai 2020 16:10

etude



British Society of Hearing Aid Audiologists

La British Society of Hearing Aid Audiologists (BSHAA) a publié les résultats d'une enquête auprès de ses membres sur la manière dont ils réagissent à la pandémie de Covid-19. Les résultats montrent l'impact de la pandémie sur le secteur des soins auditifs au Royaume-Uni.

Il ressort notamment de cette étude :

- 87% des répondants disent avoir suspendu leur travail, mais seuls 20% des indépendants et des chefs d'entreprise ont cessé le travail.

- Sur le risque de graves problèmes financiers dus à la fermeture de leur centre, 9% ont répondu qu'ils ne pouvaient pas se permettre de fermer du tout leur centre, 7% qu'ils pouvaient supporter cette situation pendant un mois maximum. 43% estimaient pouvoir tenir entre 2 et 3 mois avant de mettre leur société en danger et 33% évaluaient la période de fermeture assimilable à plus de 3 mois.

- Environ un quart des répondants (28%) ont déclaré qu’ils n’utilisaient pas les téléréglages faute d'être équipés, 5% estimaient que cela ne s’appliquait pas à leur clientèle. 55,6% l'utilisaient pour les malentendants faisant déjà partie de leur patientèle, 17% pour les nouveaux patients et 33% pour les suivis.

- 94% des répondants ont prédit une baisse de plus de 75% de leur chiffre d'affaires, tandis que 6% placent la baisse entre 51% et 75% entre la mi-mars et la mi-avril 2020.

L'enquête a été conduite par l'envoi d'un questionnaire en ligne à tous les membres de l'association. 350 réponses ont été reçues entre le 15 et le 18 avril 2020.