Revaudio et la SAIF donne la parole aux audioprothésistes indépendants

Un nouvel espace d'échanges pour les indépendants

La centrale Revaudio et la Société des Audioprothésistes indépendants de France (SAIF) ambitionne de créer du lien entre les audioprothésistes indépendants à travers des réunions en visio-conférence.

Une première réunion a eu lieu le 14 mai sur le thème : « Partage, témoignages, éclairages… le jour d’après chez les audioprothésistes indépendants ». Elle a réuni des audioprothésistes Revaudio et des associés SAIF, mais était également ouverte aux autres audioprothésistes indépendants. L’objectif est de permettre aux audios indépendants de partager des points de vue, des informations, des expériences et des bons conseils. Cette première réunion, qui a duré plus d'une heure, a permis d'échanger autour de la réouverture des centres auditifs avec des thématiques telles que « Comment mettre en place les mesures barrières de manière efficace et compréhensible pour les patients ? », « Quels sont les conseils des ARS pour notre activité ? », « Comment gérer les flux patients ? »...

« Cette crise du COVID nous oblige à repenser en profondeur notre manière de travailler, ce qui est finalement une bonne interrogation pour l’avenir. Plus que jamais, il est bénéfique de partager et d’unir nos forces entre audioprothésistes indépendants », a témoigné Justine Ricq, associée SAIF et audioprothésiste en Loire-Atlantique.

« Nous souhaitons mettre en place un véritable espace de parole uniquement dédié aux audioprothésistes indépendants », a souligné Thierry Guillard, Président de la SAIF. « Cet espace d’échanges n’existait pas jusqu’alors. Nous trouvons cela intéressant et stimulant de conjuguer une certaine vision du métier, celle des indépendants, avec les enjeux de cette nouvelle ère initiée par le déconfinement. A ce propos, la SAIF. va désormais développer une orientation forte vers un réseau de compétences».

La prochaine réunion aura lieu courant juin, toujours en visioconférence. Elle aura pour thème les démarches de certification et sera ouverte à tous les audioprothésistes indépendants exerçant en France.