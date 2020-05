La joueuse de volleyball Natália Martins, nouvelle ambassadrice de Sonova

Détails Publié le mardi 26 mai 2020 15:53

Communication



La joueuse brésilienne de volleyball Natália Martins est la nouvelle ambassadrice de marque de Sonova.

C'est à 4 ans qu'on lui a diagnostiqué une perte auditive de 70% et à 6 ans qu'elle a été appareillée pour la première fois. Au Brésil, elle est la première joueuse de volleyball malentendante à jouer au niveau professionnel et à rejoindre l'équipe nationale de son pays. Elle a décidé l'année dernière de franchir une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant une équipe de Premier League en Roumanie.

Elle est le sujet pricnipal du nouveau film de Sonova, intitulé « Life without limitations, the story of Natália Martins » (La vie sans limites - L'histoire de Natália Martins), un court métrage qui dresse son portrait en retraçant son parcours. Ce portrait complète ceux du footballeur allemand Simon Ollert, du danseur chinois Tianjiao Zhang, de l'acrobate aérien suisse Jason Brügger et du mannequin français Sophie Vouzelaud.

L'objectif de ces films est de sensibiliser aux problèmes d'audition et d'inspirer les personnes malentendantes. Les héros de ces films agissent en tant qu'ambassadeurs de marque pour Sonova dans le monde, ainsi que pour la Hear the World Foundation, une initiative du groupe.

Le portrait sur Natália Martins met en valeur sa carrière d'athlète et la montre aussi dans sa vie quotidienne avec ses amis et sa famille, à Rio, sur la plage de Copacabana, face à l'incroyable panorama depuis la colline de Morro da Babilônia ou en compagnie d'un célèbre groupe de samba.

«Nous sommes ravis de travailler avec Natália Martins. Son engagement en tant qu'ambassadrice de la marque Sonova contribue à sensibiliser la population à l'importance de l'audition, à leur faire découvrir de nouvelles personnes à qui s'identifier et à soutenir les personnes malentendantes », a déclaré Arnd Kaldowski, PDG de Sonova. «Notre dernier film est un excellent exemple de la vision d’entreprise du groupe Sonova en action: il montre comment des solutions auditives innovantes peuvent aider les gens à vivre une vie sans limites».