La Fondation pour l'Audition se dote d'un nouveau Directeur Général, Denis Le Squer

lundi 25 mai 2020

Nomination



Denis Le Squer

Denis Le Squer devient le nouveau Directeur Général de la Fondation Pour l’Audition. Il succède à Benoît Péricard et prendra ses fonctions le 15 juin prochain.

Âgé de 50 ans et diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion, Denis Le Squer a travaillé 20 ans au sein de la Fondation pour la Recherche Médicale dont il est devenu en 2006 Président du Directoire. Il était auparavant actif au sein de l’association Aides après avoir été contrôleur de gestion dans le secteur pharmaceutique.

Dans le cadre de ses missions, la Fondation Pour l’Audition poursuivra son développement en lien avec ses partenaires publics et privés, tant sur le plan de la recherche fondamentale et clinique, que dans sa dimension sociétale, en faveur de l’amélioration de la prise en charge des personnes sourdes ou malentendantes et dans les actions de prévention. Créée par la Famille Bettencourt Meyers et présidée par Jean-Pierre Meyers, la Fondation pour l'Audition est reconnue d’utilité publique depuis 2015.