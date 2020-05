La Fondation Pour l’Audition propose une aide financière exceptionnelle pour les associations

Détails Publié le mardi 26 mai 2020 15:01

Soutien aux associations



Il est possible de s'inscrire à ce programme du 25 mai au 30 juin sur le site de la fondation.

Dans le cadre de la crise du COVID-19, la Fondation Pour l’Audition souhaite apporter son soutien aux associations à but non lucratif, proposant des initiatives pour les personnes sourdes ou malentendantes.

La Fondation Pour l’Audition propose d’aider les associations dans la réalisation de leurs projets destinés à améliorer le quotidien des personnes sourdes ou malentendantes, en lien avec la crise sanitaire du coronavirus. Cette dernière a engendré de nombreux problèmes pour les sourds et malentendants, et a également fait émerger les nouveaux besoins pour cette partie de la population, notamment une adaptation particulière (mise à disposition de nouveau matériel, organisation, personnel ...).



La Fondation Pour l’Audition propose aux associations de s'inscrire à ce programme du 25 mai au 30 juin 2020, afin de financer et accompagner ces initiatives à hauteur de 10 000 € maximum. Les organismes peuvent faire leur demande directement sur le site dédié de la Fondation pour l’Audition, en remplissant un formulaire.

Il y a plusieurs impératifs pour être éligible à ce programme :

• Etre un organisme à but non lucratif

• Le projet doit être en lien avec la situation sanitaire actuelle et être à destination des personnes sourdes ou malentendantes,

• La demande doit être déposée sur le site de la Fondation Pour l’Audition entre le 25 mai et le 30 juin 2020,



A noter que la demande est éligible même si l’organisme bénéficie déjà par ailleurs d’un soutien de la Fondation Pour l’Audition.

Lucile Perreau