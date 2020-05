Quelles sont les mesures de déconfinement mises en place chez Starkey ?

Détails Publié le mercredi 20 mai 2020 12:57

Déconfinement



Comme beaucoup d’autres, Starkey a entamé son déconfinement le 11 mai dernier. Afin de répondre à la demande tout en respectant les normes sanitaires imposées, Starkey a mis en place une série de mesures sanitaires. Reportage.

Le centre de production et de réparation de Starkey, basé à Créteil, adapte actuellement ses effectifs pour répondre rapidement et efficacement à la montée en puissance de l’activité qui s’annonce. Pour rappel, cette installation fabrique en moyenne 93 000 appareils par an. Alors qu'une partie du personnel était en télétravail ou au chômage partielle, l'équipe de réparateurs s’est renforcée au cours de ces dernières semaines. Elle compte, depuis le début de la reprise, plus de 10 personnes afin de réduire le temps de traitement en SAV. Starkey s’est également organisé pour que ses délais de fabrication et de livraison (pour les appareils perdus ou cassés pendant le confinement) soient les plus courts possible.



Pour garantir la santé de son personnel, Starkey a mis en place plusieurs mesures sanitaires :

- Affichage d’une chartre d’hygiène (toilettes, réfectoire, services avec le port du masque obligatoire lors des déplacements et en réunion)

- Fléchage pour le sens de circulation et marquage au sol pour la distanciation

- Nombre de personnes limitées dans les espaces restreints

- Table individuelle dans le réfectoire

- Désinfection des mains et prise de température avant de se rendre à son poste de travail

- Port du masque obligatoire dans toutes les étapes de la fabrication, du déballage à la saisie des commandes, ainsi que lors de la production et de l'emballage.



De son côté, les sessions de formations live ou à la demande se poursuivent sur son site : starkey.airteach.co. Celles-ci portent sur différents des sujets utiles aux professionnels, notamment sur la téléaudiologie et le réglage à distance, une alternative incontournable en cette période distanciation et très pratique pour faire gagner du temps sur des ajustements mineurs.



Lucile Perreau