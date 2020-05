La SFORL et l’Unsaf co-organisent une journée pluridisciplinaire consacrée à l'audition

Détails Publié le mardi 19 mai 2020 16:28

Congres SFORL



Le Congrès 2020 de la SFORL se tiendra du 10 au 12 octobre

Entièrement consacré à l’audition dans le cadre du 126ème Congrès de la SFORL, le lundi 12 octobre sera un événement pluridisciplinaire co-organisé par la SFORL et l’UNSAF.

Cette journée sera l'occasion « de rassembler les professionnels de santé unis autour de l’audition en général et de celle de la personne âgée en particulier : ORL, audioprothésistes, médecins généralistes, gériatres, orthophonistes, industriels et associations de patients ».

Les deux organismes professionnels soulignent en effet que la crise sanitaire mondiale a mis encore plus en lumière les risques d’isolement encourus par les personnes âgées souffrant d’une perte d’audition.

Le programme scientifique abordera différents thèmes tels que bien entendre pour bien vieillir, le parcours de soins à l’heure du 100 % santé, la place de l’orthophonie dans la réhabilitation auditive, les acouphènes et l’hyperacousie, la surdité de l’enfant, les innovations technologiques ou encore, les nouvelles thérapeutiques pharmacologiques.

Le rassemblement se tiendra sous une forme innovante permettant à la fois d'y assister en présentiel au Palais des Congrès à Paris ou en ligne.

De nombreux partenaires participent à l’organisation de cet événement dont la Société française d’audiologie (SFA), le Collège national d’audioprothèse (CNA), la Fédération nationale des étudiants en audioprothèse (FNEA), la Fédération nationale des orthophonistes (FNO), l’Association française d’otologie et oto-neurologie (AFON), l’Association française d’ORL pédiatrique (AFOP), l’Association francophone des équipes pluridisciplinaires en acouphénologie (AFREPA) et la Fondation pour l’Audition.

L'édition 2020 du Congrès de la la SFORL se tiendra du 10 au 12 octobre au Palais des Congrès à Paris, sur place, en présentiel, « pour permettre aux ORL de se rencontrer après ces semaines de privation de vraies rencontres », et en téléconférences. Toutes les séances faites en présentiel, tables rondes, ateliers, présentations originales, seront aussi disponibles en numérique. La SFORL n'exclut pas que le congrès ne soit qu'en numérique en fonction des contraintes imposées par l’épidémie et les modalités de déconfinement. La SFORL précise que « quelque soit le format finalement retenu pour notre congrès d’octobre, l’intégralité de son programme scientifique sera maintenue, en particulier les nouveautés telles que l’accroissement du nombre d’ateliers, les séances longues monothématiques de type « Masterclass », les ateliers de simulation en chirurgie rhinologique en complément de ceux déjà existant en otologie ». Le congrès sous le thème « Accélérateur de tendances et innovateur » mettra notamment à l'honneur la pratique au temps du Covid-19, l'expansion du numérique, les nouvelles pratiques en médecine... L'annonce de ce renouveau du Congrès a également été l'occasion de présenter la nouvelle mouture du site Internet de la SFORL.