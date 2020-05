Widex sort sa nouvelle gamme d’aides auditives rechargeables

Détails Publié le jeudi 14 mai 2020 16:50

Widex a présenté le 11 mai dernier, sa nouvelle gamme appareils auditifs baptisée « Moment ». Ces appareils sont les premiers de la marque à être rechargeables.

Cette nouveauté devait être initialement présentée lors du Congrès des audioprothésistes qui aurait dû se tenir les 27 et 28 mars 2020, puis avait été réporté au 3 et 4 juillet, et finalement annulé pour cause de Covid-19. Widex Moment, se présente comme la première génération d'aides auditives au son totalement naturel, et serait selon le fabricant, les premiers appareils à éliminer le son « métallique et artificiel » des aides auditives, pour les patients souffrant d'une perte auditive légère et modérée.

Lors de leur première utilisation d'une aide auditive, de nombreux utilisateurs décrivent souvent le son comme « métallique, artificiel et désynchronisé », et ce peu importe la qualité du son de l’appareil auditif. Comme l’explique Widex, cela se produit lorsque le son traité dans l'aide auditive atteint le tympan une fraction de seconde plus tard que le son naturel qui se déplace directement à travers ou autour de l'embout de l'aide auditive.

La nouvelle technologie de la marque danoise parviendrait à pallier à cet inconvénient, grâce à deux voies de signal distinctes, toutes deux construites sur le son naturel, mais significativement différentes en termes de vitesse et de traitement. La voie du signal dite « classique » est associée à une seconde voie de signal ultra-rapide qui ajoute une étape supplémentaire à la plate-forme. Cet accélérateur, une technologie appelée ZeroDelay par Widex, réduit le délai de traitement entre le microphone et le récepteur à moins de 0,5 milliseconde, permettant aux deux signaux sonores de se rencontrer pratiquement en même temps sur le tympan.



Widex Moment répond à toutes les pertes d'audition de légères à graves et est disponible en six modèles différents, y compris sous la forme du plus petit RIC rechargeable lithium-ion du marché.

Autre nouveauté, selon la marque, ces appareils sont également géolocalisables, ce qui permet de les retrouver en cas de perte, mais pas uniquement. En localisant précisément l’utilisateur, l’aide auditive apprendra et adaptera le réglage en fonction de l’environnement où il se trouve. Il suffit que l'utilisateur est enregistré un préréglage à cet endroit sur l’application (iOS et Android) SoundSense Learn, pour que l'aide auditive le reconnaisse et lui attribue automatiquement le même règlage à chaque visite.

Lucile Perreau