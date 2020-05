Phonak dévoile son nouveau logiciel de télésanté et de réglages à distance

Détails Publié le lundi 11 mai 2020 18:30

La suite d’e-solutions Phonak est disponible pour les audioprothésistes et les clients depuis le 30 avril 2020.



Afin de répondre aux publics, notamment en cette période de pandémie et de distanciation sociale, Phonak a mis en place un site permettant au audioprothésistes de proposer de tester son audition à distance, ainsi que de prodiguer des soins.

Cette nouvelle technologie de télésanté propose un ensemble d’e-solutions Phonak pour tester l’audition en ligne, mais aussi pour effectuer des séances de suivi et de réglages des aides auditives à distance et en temps réel. Ces outils fonctionnent de concert pour connecter à distance les prestataires et les clients à chaque étape de leur parcours de soins auditifs depuis chez eux.



Dans ce contexte, Phonak a donc développé plusieurs outils pour les audioprothésistes :



· Phonak Hearing Screener est un outil en ligne facile à utiliser pour quiconque souhaite tester son audition. C’est un test gratuit (à visée non médicale) qui informe le client de l'état de son audition. Les résultats peuvent être envoyés directement à l’audioprothésiste. L’application Phonak Hearing Screener sera continuellement mise à jour au cours des semaines à venir.



· AudiogramDirect, une nouvelle fonctionnalité du logiciel Target, est un test auditif in situ intégré dans le logiciel Target. Il est désormais possible d'utiliser cette fonctionnalité durant une session Remote Support à distance. AudiogramDirect est un test d’audiométrie prothétique et non clinique. Dans tous les cas, une détérioration des seuils auditifs mesurés avec AudiogramDirect est en faveur d’un rendez-vous physique pour déterminer l’origine de cette variation, qui peut être due à une évolution de la perte auditive du patient tout comme à un problème d'écouteur.



· Phonak Remote Support, propose aux clients dans le cadre de rendez-vous de suivi, d’ajuster et d’optimiser leurs aides auditives in situ en temps réel et à distance via l’application myPhonak. Lors des sessions à distance, les aides auditives Phonak communiquent à l’audioprothésiste des informations relatives à l’environnement acoustique du client. Cela permet de réaliser des réglages et ajustements précis « sur le terrain », ce qui serait impossible à reproduire dans le cadre d’une visite traditionnelle en cabine.



Lucile Perreau