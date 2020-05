Oticon reporte toutes les facturations des appareils en dépôt

Détails Publié le vendredi 8 mai 2020 09:40

Accompagnement aux entreprises



À l’aube de la reprise tant attendue, Oticon a dévoilé les multiples solutions mises en place « pour renouer avec une activité florissante ». Tout d’abord, le report des facturations du mois de mars et d’avril de tous les appareils en dépôt.

Un kit de communication « reprise d’activité », qui se compose notamment de modèles de lettres personnalisables à destination des clients et des prescripteurs, est également disponible.



Tous les services d'Oticon seront de nouveau joignables, aux horaires habituels par téléphone et par mail dès le 11 mai. Les déplacements des responsables régionaux et des animateurs réseau resteront encore limités, notamment en raison de la non-réouverture des hôtels-restaurants. Ils resteront néanmoins mobilisés pour proposer des rendez-vous en visio ou par téléphone afin de faire le point sur les besoins et attentes éventuels.

Les transporteurs reprennent peu à peu leurs habitudes, mais Oticon prévient qu'il est préférable de prévoir tout de même un délai de livraison plus long que la normale.



Oticon précise également, qu’en cas de manque d’éléments pour assurer une réouverture en toute sécurité (protections individuelles et protections en plexiglas), il est conseillé de joindre de leur part les sociétés suivantes :



- Protections individuelles : Sanibel 01 41 43 23 23 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / Newson - 01 43 76 12 00 - www.newson.fr

- Protections plexi : Vacour - 01 30 86 74 50 - www.vacour.com



Lucile Perreau