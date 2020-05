Annulation du concours de l’Audioprothésiste de l’Année 2020

Détails Publié le mardi 5 mai 2020 19:55

Annulation du concours



Le concours reviendra en 2021

C'est désormais officiel, le concours de l'Audioprothésiste de l'année n'aura pas lieu cette année.

« Au vu de tout ce qui se passe actuellement dans le monde avec le coronavirus COVID-19, et en particulier de la pression supplémentaire que cela exerce sur les audioprothésistes et leurs clients, nous avons pris la difficile décision d'annuler les prix de l’Audioprothésiste de l'Année pour 2020 », explique Alexis Devillers, Brand Activation Manager de Rayovac.

Le communiqué d'annonce souligne que les audioprothésistes et les professionnels de l'audition de toute l'Europe travaillent extrêmement dur, dans des circonstances très difficiles, pour garantir à leurs clients l'accès aux technologies et aux services essentiels, tout en équilibrant ces besoins avec leur santé et celle de leur personnel. « C'est pourquoi nous ne pensons pas que ce soit le bon moment pour stimuler la concurrence », précise Alexis Devillers. « Nous savons qu'il s'agit d'un engagement important, pour lequel nous vous remercions. Nous savons que cela prend un temps précieux, qui peut être difficile ou impossible à consacrer et nous ne voudrions pas ajouter aux pressions que nos partenaires et amis de l'industrie de l'audition subissent déjà ».

Rayovac rassure également les audioprothésistes et les patients qui ont soumis des candidatures pour le concours de cette année : celles-ci seront incluses dans le processus de jugement de 2021.

« Le prochain concours de l’Audioprothésiste de l'Année débutera en 2021. Toute personne ayant déjà soumis une candidature sera contactée directement », assurent les responsables qui conseillent aux audios de suivre les informations sur le site et les réseaux sociaux dédiés à ce concours.

« Nous sommes impatients de célébrer le travail exceptionnel que les audioprothésistes de toute l'Europe accomplissent actuellement, dans le cadre des prix de l’Audioprothésiste de l'Année dès l’an prochain », conclut Alexis Devillers.

Organisé depuis 13 ans par Rayovac en partenariat avec Audio-Infos, l’EHIMA (European Hearing Instrument Manufacturers Association) et l'EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People), ce concours récompense à l’échelle européenne les meilleurs spécialistes du domaine.

Il permet de distinguer des audioprothésistes à travers l’Europe pour leur engagement et le changement apporté à la vie du patient, la maîtrise des nouvelles technologies ainsi qu’une approche collaboratives résultant du travail avec d’autres spécialistes. Ils sont cinq ou plus à être nommés au niveau européen (un par pays), et l'un d'eux est ensuite choisi comme lauréat pour l'Europe.