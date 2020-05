Des masques pour les audioprothésistes en fin de semaine

Détails Publié le lundi 4 mai 2020 16:30

Déconfinement



Les audioprothésistes devraient pouvoir se rendre en pharmacie en fin de semaine pour obtenir leur dotation en masques

L'Unsaf annonce que le ministre de la santé, Olivier Véran lui a assuré aujourd'hui que les audioprothésistes auront finalement droit à une dotation en de masques à partir de la fin de cette semaine.

Il aura fallu presque deux mois pour que les syndicats d'audioprothésistes obtiennent que leur profession soit inscrite sur la liste des professionnels de santé dotés de masques des stocks d'Etat. L'ensemble des syndicats d'audioprothésistes avaient pourtant demandé cette dotation dès le début de confinement, expliquant que leurs patientèles étaient particulièrement vulnérables à cause de l'age moyen élevé.

Cette demande leur avait été refusée, les stocks manquants cruellement. Elle s'était même transformer en demande de dons des masques pour les soignants en première ligne. Depuis, la moitié des centres auditifs étaient restés ouverts en service minimum, et recevaient les urgences sans masque, pour la plupart. Une situation problématique au point que l'Unsaf (Syndicat national des audioprothésistes) avait signé le 20 mars un communiqué commun avec d'autres professions de santé pour se dire à bout de patience d'attendre ces masques.



Le 17 avril, Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé et Bruno Lemaire, Ministre de l’Economie et des Finances avaient envoyé un courrier aux trois syndicats d'audioprothésistes (Unsaf, Synea, Synam), pour les remercier pour avoir "mis en place une organisation spécifique avec l'ensemble des syndicats professionnels pour garantir les prestations et la délivrance des équipements urgents. Votre profession a ainsi rempli sa mission de santé publique en prenant les décisions nécessaires ».



Il aura fallu attendre le 4 mai pour que le ministre de la santé ajoute les audioprothésistes sur la liste des professions : "l'UNSAF vient d'être informé que le Gouvernement estimait qu'il était important que les audioprothésistes soient accompagnés au mieux dans la reprise progressive d’activité. Il nous a donc été confirmé que les audioprothésistes bénéficieront du stock d’État de masques chirurgicaux à partir de la fin de la semaine " détaille l'Unsaf dans un communiqué.



Comme pour toutes les professions de santé, la dotation en masques des audioprothésistes sera distribuée en pharmacie.



Une bonne nouvelle pour préparer le déconfinement mais un long délai qui pourrait en laisser certains amers.