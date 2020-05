Les oreilles toujours aussi sollicitées en télétravail

Détails Publié le vendredi 1 mai 2020 09:00

L’association JNA a révélé qu’en dépit du confinement et de l’estompement du brouhaha environnant, les oreilles demeurent toujours aussi sollicitées, notamment dans le cadre du télétravail.

Depuis le début du confinement, le quotidien de nombreux travailleurs est constitué de multiples réunions téléphoniques ou visioconférences successives. Ces pratiques quotidiennes vont mettre les oreilles en situation dite compétitive. Le niveau et la longévité de la compréhension dépendront de la dose de pression sur les cellules de l’oreille. L’enjeu est de maintenir une compréhension instantanée pour une communication instantanée. Dans le cas contraire, le cerveau est alors mis en difficulté pour décoder aisément les informations sonores qu’il reçoit. C’est alors que surviennent les pertes de concentration, le stress, la fatigue.



Afin d’éviter ces répercussions, la JNA recommande quelques bonnes pratiques à mettre en place.

Pour tous, la sollicitation continue des cellules sensorielles de l’oreille constitue une pression acoustique sur ces dernières, alors qu’elles sont justement chargées de transmettre les informations au cerveau. Plus le stress est important et plus une gêne auditive apparaît. Celle-ci est normalement momentanée en offrant une pause sans sollicitation. Si la gêne auditive perdure malgré les pauses auditives, alors peut-être qu’un trouble de l’audition est présent. Il a pu être caché par le niveau de bruit ambiant sur les espaces de travail avant le confinement.



Ces difficultés peuvent générer stress et fatigue. Un point sur vos capacités auditives sera alors à programmer après le confinement. En attendant, il ne faut surtout pas hésiter à utiliser un casque ou des haut-parleurs externes pour les visioconférences en veillant au volume et à s’appuyer sur la lecture des documents partagés. Là encore, les pauses sont à intégrer.

Le principe général à appliquer : temps de pause auditive = temps d’exposition sonore.



Lucile Perreau