L’Unsaf et le CNA publient leurs lignes directrices pour la reprise d’activité

Détails Publié le jeudi 30 avril 2020 16:06

Reprise de l'activité



Les principales lignes directrices

A l'annonce d'une reprise progressive actée pour le 11 mai, l'Unsaf et le CNA ont rédigé un document présentant leurs recommandations pour les centres auditifs afin de leur permettre de se préparer, s’adapter en termes d’hygiène et d’installation des locaux, définir les modalités d’accueil des patients...

Un document proposant des éléments de réflexion pour une reprise progressive d’activité après la période de confinement a été rédigé par un groupe de travail CNA-UNSAF coordonné par Arnaud Coez. Des documents à afficher telles que des affiches expliquant les bons gestes, pouvant être placées sur la porte d'entrée de l'établissement ou dans la salle d'attente, peuvent être téléchargées et imprimées.

Afin de continuer à assurer la sécurité des professionnels et des patients porteurs d’appareils auditifs, et de limiter au maximum la propagation du virus au sein des établissements d’audioprothèse, l’Unsaf et le CNA préconisent que chaque établissement engage dès à présent une réflexion approfondie sur les conditions de reprise.

Le texte rappelle que « les patients malentendants, majoritairement âgés, reçus dans nos établissements étant les plus sensibles à des complications liées au Covid-19, nous devons assurer au maximum leur sécurité dans ce nouvel environnement ».

Les deux organismes soulignent que « seul le respect des mesures préventives permet de limiter les risques d’infection. Prévenir la contagion dans les activités de santé exige de porter une attention soutenue aux mesures barrières ». Ils insistent sur le fait que tout établissement souhaitant recevoir des personnes doit repenser ses procédures qualité, les circuits des professionnels, des patients, des déchets et du linge sale/propre au sein de l'établissement et adapter sa pratique professionnelle à ce risque nouveau.

L'Unsaf et le CNA demandent prioritairement de former les équipes à ce nouvel environnement professionnel. Soulignant qu'en mai, tous les professionnels doivent être conscients que l’exercice du métier ne sera plus le même qu’avant février 2020, ils rappellent qu'un « professionnel qui ne respecte pas les règles met en danger l’ensemble de la structure ».

Revenant sur les règles de distanciation sociale et les gestes barrières, ils recommandent afin de se protéger pour protéger les autres, le port de masque, de lunettes et éventuellement de visières transparentes, si possible le port de gants et la mise en place d’écrans de protection en plexiglas pour les face à face prévisibles. Le texte demande également de porter une certaine attention sur tous les éléments de vêtements et accessoires pouvant être potentiellement porteurs de germes et de réorganiser chaque poste afin que les professionnels aient le moins à se déplacer et se croiser. Les tâches à distance pour la prise de rendez-vous téléphonique ou les facturations, par exemple, doivent être privilégiées.

L'établissement doit organiser l'accès à un point d'eau pour les professionnels, condamner les sèche-mains ventilés, organiser le nettoyage et la désinfection des locaux, supprimer les objets inutiles, ventiler les lieux au moins 6 fois par jour, désinfecter régulièrement les objets identifiés comme source de contamination potentielle...

Le personnel de ménage devra être formé aux nouveaux gestes.

Le circuit du patient devra être organisé sur rendez-vous en limitant le nombre de personnes dans le centre pour respecter les règles de distanciation sociale en prévoyant la désinfection après chaque passage et une procédure particulière pour les patients qui viendrait sans rendez-vous. Les patients devront se conformer à un protocole strict de consultation.

Les audioprothésistes devront limiter la circulation des appareils, prévoir leur désinfection ainsi que du tube et de son embout (des conseils détaillés sont spécifiés), éviter d’utiliser de l’air comprimé et des meules sauf sous une hotte à flux laminaire, prévoir des boîtes personnelles pour les outils désinfectés nécessaires à la réparation... …

Les procédures d’accueil en bureau cabine devront également être adaptées en privilégiant un circuit court permettant de n'utiliser la salle d'attente que si nécessaire, en prévoyant le nettoyage et la désinfection des lieux dès la sortie de chaque patient, la mise au rebut des gants, l’aération des locaux…

Le texte donne également la marche à suivre en cas d'imprévus tels que l'émissions de fluides corporels ou les blessures.