Colloque AFREPA : Report les 4 et 5 Juin 2021 à Montpellier

Colloque



Le colloque AFREPA est reporté en juin 2021

Le 11ème colloque AFREPA (Association Francophone des Équipes Pluridisciplinaires en Acouphénologie), prévu les 11 et 12 septembre 2020 à Montpellier. sera organisé les 4 et 5 Juin 2021 compte tenu du contexte actuel de crise sanitaire.

Le programme et les intervenants restent inchangés. Après une séance inaugurale consacrée aux 800 ans de la Faculté de Médecine de Montpellier, le colloque abordera notamment les données physiopathologiques actualisées sur les acouphènes, l'imagerie cérébrale fonctionnelle des acouphènes, les acouphènes et la génétique, l'acouphène et le sommeil, les acouphènes et l'hyperacousie, l'acouphène pulsatile, la prise en charge multidisciplinaire, l'approche globale du patient ainsi que des sessions de pratique clinique...