L’OMS organise des webinaires afin de faciliter les enquêtes sur l’audition

Détails Publié le mercredi 29 avril 2020 21:40

Webinaires



legende

L’OMS a récemment publié un manuel sur les enquêtes de l’oreille et de l’ouïe, afin de permettre aux pays de collecter des données en planifiant et en mettant en œuvre des enquêtes épidémiologiques en population.

Ce manuel vise à faciliter la planification et la réalisation d’enquêtes de prévalence de la perte auditive. Les webinaires répondront à cinq questions :

- Qu’est-ce que le manuel d’enquête OMS sur l’oreille et l’ouïe ?

- À qui s’adresse le manuel de l’OMS sur l’oreille et l’audition ?

- Quand peut-on utiliser le manuel de l’OMS sur l’oreille et l’audition ?

- Où peut-on mettre en œuvre le manuel de l’OMS sur l’oreille et l’audition ?

- Pourquoi utiliser le manuel OMS de l’enquête sur l’oreille et l’ouïe ?



Les webinaires qui seront en anglais avec sous-titrage se dérouleront les :



- Jeudi 30 avril 2020 de 16 h 30 à 17 h 30 (heure de Genève)

Rejoignez la réunion WebEx

Numéro de réunion: 925 333 568

Mot de passe: SurveyHandbook1

Lien d'accès :

https://global.gotomeeting.com/join/207502957



- Jeudi 7 mai 2020 de 8 h à 9 h (heure de Genève)

Rejoindre la réunion WebEx

Numéro de réunion (code d’accès): 923 662 486

Mot de passe: SurveyHandbook1

Lien d'accès :

https://global.gotomeeting.com/join/794763117



Tout le monde est libre d’y participer en remplissant simplement le formulaire.



Lucile Perreau