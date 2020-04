L'UNSAF lance un sondage pour faire l'état des lieux des audios durant la crise sanitaire

Détails Publié le mardi 28 avril 2020 12:54

préparer la reprise



L'UNSAF lance un sondage pour préparer la reprise

Afin de faire un état des lieux de l'organisation actuelle des audioprothésistes durant cette crise économique, sanitaire et sociale mais également d'estimer les besoins à venir, l'UNSAF lance un sondage auprès de la profession.

Le syndicat invite tous les audioprothésistes, qu’ils soient salariés ou libéraux, adhérents de l'UNSAF ou non, à répondre à une vingtaine de questions sur les effectifs, l'accès au matériel de protection, les motifs d'appels téléphoniques aux permanences, l'état des patients...

Les questions ont été écrites par Brice Jantzem et Sébastien Gény pour l'UNSAF.

« Vos réponses, qui doivent être les plus nombreuses possible, nous aideront à orienter notre action, mais permettront aussi de légitimer nos demandes auprès des pouvoirs publics, souligne le courrier adressés aux audioprothésistes. L’UNPS, dont l'UNSAF est membre, est d’ores et déjà mobilisée pour que tous les professionnels de santé puissent recevoir en priorité des masques ». Le syndicat précise que ses autres actions dépendront des besoins exprimés par la profession à travers ce sondage et que le syndicat reste mobilisé pour préparer la reprise d’activité.