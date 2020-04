L'intérêt pour la télémédecine a augmenté de +525% dans le monde en quelques mois

Détails Publié le vendredi 24 avril 2020 20:01

Etude



La France dans le peloton de queue

Au fur et à mesure que le confinement se poursuit, l'intérêt pour le mot clé «télémédecine» sur Internet augmente au niveau mondial, selon l'étude réalisée par Atlas VPN. Elle note qu'en 2020, les recherches sur le mot « télémédecine » a augmenté de +525% dans le monde.

La société Atlas VPN a consulté le nombre de recherches sur ce mot au cours des 15 dernières années en utilisant le système Google Trends : selon ce système, une valeur de 100 correspond au pic de popularité du terme, tandis que la valeur de 50 signifie qu'il est deux fois moins populaire.

En janvier 2020, le mot clé «télémédecine» a atteint un taux d'intérêt d'environ 15 puis de 17 en février, avant de s'envoler en mars vers un résultat de 97 et même de 100 en avril, représentant une croissance de +525% par rapport à janvier.

Les résultats des 16 dernières années montrent que le taux d'intérêt fluctuait, dépassant presque toujours un score de 10. Si le score de popularité du mot-clé «télémédecine» était relativement élevé en 2004, atteignant 40, puis il a diminué régulièrement : en 2005, il était de 24, l'année suivante il est tombé à 22. En 2013, le score du mot est passé sous la barre des 10 et il n'a recommencé à croître régulièrement qu'au cours de l'année 2016 avec un intérêt noté 13.

Si l'Ethiopie est le pays qui enregistre le plus haut score de popularité pour le mot télémédecine en avril 2020 (100), la France avec l'Italie et la Chine avait le plus faible score, uniquement de 4 !