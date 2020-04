Le 42ème Congrès des audioprothésistes reporté aux 19 et 20 mars 2021

Détails Publié le mercredi 22 avril 2020 10:48

congres de l'unsaf



Le Congrès des audioprothésistes est reporté

L'UNSAF indique qu'en raison des conditions sanitaires actuelles, le 42ème Congrès des audioprothésistes est décalé et reporté aux 19 et 20 mars 2021.

« La situation particulière que traverse la France nous appelle à prendre nos responsabilités, à la fois en tant qu’acteur de santé et qu’organisateur d’une manifestation de grande ampleur rassemblant chaque année 2 500 professionnels », souligne le communiqué.

L'UNSAF estime que le congrès, temps majeur de formation scientifique, d’échange et de partage, doit être « préparé et présenté en toute sérénité et confiance ».

En parallèle, l'UNSAF annonce également, afin de faire un bilan de l’actualité sanitaire et de se projeter dans l’avenir, des échanges thématiques originaux autour de la prise en charge des personnes âgées qui se tiendront à la rentrée.

« Ensemble, nous nous renforcerons par la confrontation féconde de nos expériences d’institutionnels, de soignants et d’industriels de l’audition », conclut le communiqué.