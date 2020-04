La « Croix-Rouge chez vous » devient accessible aux personnes sourdes et malentendantes

Détails Publié le mardi 21 avril 2020 15:05

Solidarité



Ce dispositif permet notamment de commander des produits de première nécessité.

Dans le cadre de la crise du COVID-19 et afin d’aider les personnes vulnérables, la Croix-Rouge française a établi un dispositif exceptionnel de conciergerie solidaire baptisé « Croix-Rouge chez vous ». Grâce au soutien de la Fondation pour l’audition, il est désormais accessible pour les personnes sourdes et malentendantes.

Ce service propose : une écoute chaleureuse et rassurante de la part des bénévoles formés à l’écoute, ainsi que la possibilité de commander des produits de première nécessité (denrées alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien, médicaments) que des volontaires de la Croix-Rouge livreront en toute sécurité dès le lendemain. Les personnes sourdes et malentendantes peuvent contacter ce service en se rendant sur les sites : www.croix-rouge.fr (descendre sur la page d’accueil du site puis regarder sur la droite et cliquer sur « sourd ou malentendant : accéder au service »), www.acce-o.fr, ou en se connectant sur l'application mobile ACCEO. Trois modes de communication sont proposés : la Transcription Instantanée de la Parole, la Langue des Signes française et le Langage français Parlé Complété́. Un opérateur retranscrit, interprète ou code les échanges entre un bénévole de la Croix- Rouge et la personne sourde ou malentendante pour un échange simple et accessible.



Lucile Perreau