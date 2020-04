[Royaume-Uni] Les acouphènes : une autre priorité du Royaume-Uni confiné

Détails Publié le mardi 21 avril 2020 09:40

Tour d'Europe du confinement



Au Royaume-Uni, la continuté de service par téléphone ou Internet a été privilégiée

Depuis le Royaume-Uni, Peter Wix, le rédacteur en chef d’Audio Infos UK et d’Audiology Worldnews, nous décrit la situation dans son pays. La définition des urgences des audioprothésistes y est un peu différente.

Lors de la mise en confinement du Royaume-Uni, le lundi 23 mars, les portes des centres auditifs se sont immédiatement fermées. Les services se sont orientés principalement vers des modèles à distance ou de télésanté, dont beaucoup de fortune.La British Society of Hearing Aid Audiologists (BSHAA) a publié ses directives, son président Andrew Coulter soulignant la nécessité pour les audioprothésistes de réaliser des consultations par téléphone ou Internet et des soins à distance, tout en respectant les mesures gouvernementales. "Je vous exhorte à accéder à tous les supports auxquels votre entreprise a droit. Je veux que chaque entreprise membre de la BSHAA soit toujours présente lorsque nous sortirons de cette crise", a déclaré Coulter sur le site Internet de l’organisation.Le BSHAA a mis en place une formation sur les consultations en ligne dès le jeudi 26 mars et a souligné qu'il travaillait avec d'autres organismes d'audiologie pour mettre à jour les conseils.La British Academy of Audiology (BAA) a recommandé que tous les audioprothésistes "maintiennent un squelette de service minimum" pour évaluer les pertes d’auditions soudaines, les patients post-méningitiques et le dépistage néonatal. La liste des interventions «essentielles» de la BAA couvrait : les réparations d'appareils auditifs pour tous les utilisateurs – avec une réception et livraison à distance ; des rendez-vous physique, mais avec une activité limitée pour respecter une distance d'un mètre du patient, avec une priorité aux travailleurs clés, aux soignants, à la pédiatrie, aux adultes vulnérables et aux pertes sévères et profondes, et aux personnes sous soins de fin de vie; le remplacement des aides auditives perdues, avec l’objectif de réutiliser les moules d'oreille déjà réalisés; et la surveillance des patients ototoxiques.Une autre organisation de première ligne, la British Tinnitus Association (BTA), a lancé un appel général aux audiologistes pour qu'ils signalent les services de soutien. "Nous savons que la réponse à l'épidémie de Covid-19 est en tête de la liste des priorités de tout le monde, et à juste titre, mais il est également important de s'assurer que les patients souffrant de nouveaux problèmes de santé, tels que les acouphènes, soient pris en charge", a déclaré David Stockdale, le directeur général de la BTA.

Situation générale au Royaume-Uni

Au milieu des critiques selon lesquelles le gouvernement britannique aurait réagi trop lentement pour lutter contre le coronavirus, le Premier ministre Boris Johnson a finalement annoncé un verrouillage du pays le lundi 23 mars. Les mesures britanniques étaient moins strictes et assorties de sanctions plus douces que celles imposées au moins une semaine plus tôt à des pays comme l'Espagne, l'Italie et la France.