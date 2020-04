Plus de 2.000 centres auditifs assurent la continuité des services en audioprothèse

Détails Publié le lundi 20 avril 2020 17:03

Confinement



Une carte dynamique indique les centres ouverts

Le recensement des centres auditifs assurant des permanences a quasi doublé en 2 semaines, passant de 1.150 centres au lancement du site le 7 avril à plus de 2.000 aujourd'hui.

L’Unsaf et le CNA a demandé aux centres auditifs assurant une permanence durant le confinement de se signaler afin d'alimenter le site grand public Permanence-audio. Le site présente sous forme d'une carte dynamique et géolocalisée les centres permettant de traiter les différentes urgences. La première liste comprenait 1150 centres auditifs, sur tout le territoire, un chiffre qui a augmenté rapidement pour atteindre, moins de 2 semaines plus tard, environ 2 000 centres.

Si la liste reste non-exhaustive, l'Unsaf et le CNA souligne que tous les modes d'exercice y sont représentés : indépendants, enseignes, franchisés, succursalistes, mutualistes...