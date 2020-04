Les professionnels libéraux de la santé, dont les audioprothésistes et les orthophonistes, demandent à reprendre leur activité rapidement et en toute sécurité

Détails Publié le mercredi 15 avril 2020 16:13

Masques et protections



A travers un courrier commun

Six organisations syndicales représentant les audioprothésistes, les pédicures-podologues, les orthophonistes, les orthoptistes et les masseurs-kinésithérapeutes s’unissent pour demander masques et protections dans un courrier commun adressé au Ministre des Solidarités et de la Santé et au Directeur de la DGS.

Rappelant que la DGS leur a demandé de reporter les soins non-urgents en particulier pour « les patients les plus fragiles et notamment les plus de 70 ans », les signataires soulignent que, « assumant leur responsabilité de syndicats représentatifs, leurs professions ne figurant pas

sur la liste des professionnels en droit d’obtenir des masques de protection, ne disposant

pas de moyen de désinfection suffisant et afin de répondre à l’urgence sanitaire nationale », ils ont demandé à leurs collègues de « cesser immédiatement leur exercice pour toutes les catégories de patients, de fermer leurs cabinet et, pour certains seulement, de ne se consacrer qu’aux seules

urgences ».

Ils soulignent que cet arrêt quasi-total fait non seulement courir un risque non négligeable de fermeture future de nombreux cabinets mais fait surtout courir un risque sanitaire important aux patients en rupture des soins depuis des semaines.

Ils réclament donc qu'une reprise de l’activité libérale soit envisagée et mise en œuvre le plus rapidement possible.

Dans cette optique, ils demandent que tous les professionnels de santé libéraux soient équipés en moyens de protection et de désinfection afin de reprendre au plus vite les soins auprès des patients et « éviter, ainsi, une aggravation majeure de la situation sanitaire nationale par augmentation de pertes de chance au sein de la population ».

Les syndicats signataires de cet appel, dont le Syndicat national des audioprothésistes et la Fédération nationale des orthophonistes, demandent donc que la liste des professionnels en droit d'obtenir des masques de protection en pharmacie soit modifiée et que les moyens de protection soient attribués au plus vite aux professionnels qu'ils représentent.