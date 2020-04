L'assurance maladie aligne les indemnités journalières des audioprothésistes sur celles des salariés

En cette période inédite, Natus garde une seule priorité : VOUS ! En avril, nous vous proposons, à vous professionnels de l'audition et de l'équilibre, un programme régulier de webinaires en ligne gratuits ! Cliquez sur l'image pour voir le programme. 24 à 48h avant chaque webinaire, le lien de la webconférence sur ZOOM vous sera communiqué sur les réseaux sociaux ainsi que les liens des tutoriels vidéos à visionner en amont si nécessaire. Les dates avec un * correspondent à des webinaires "Questions/Réponses" APRES le visionnage des tutoriels en ligne. Nous serons présents pour répondre à toutes vos questions et voir ou revoir les points que vous souhaitez. Cela vous permet de vous former à votre rythme (un tutoriel dure 30 à 45 minutes). Les dates sans * seront des webinaires avec présentation en live suivie de questions/réponses, pas de tutoriels à visionner en amont. Lorsque vous avez le lien Zoom, il vous suffit de vous connecter via votre ordinateur, ou votre téléphone (application zoom en téléchargement gratuit). Prévoyez de vous connecter en avance pour votre première connexion :). N'hésitez pas à partager ce programme à vos confrères et collègues ! Nous sommes impatients de vous retrouver !