Les fabricants se mobilisent pour proposer des formations en ligne

De nombreuses formations en ligne

Afin de conserver un lien avec les audioprothésistes et leur permettre d'aborder la reprise dans les meilleures conditions possible, les fabricants mettent en ligne des formations sur leurs nouveautés mais également sur les logiciels, les accessoires et les pathologies.

L’Académie Starkey met en ligne plusieurs formations chaque semaine : prévues les lundis, mardis et jeudis à 16h, 3 formations hebdomadaires seront diffusées en live sur le site de l’Académie Starkey.

Après une session sur Livio et le réglage à distance, Starkey proposera jeudi 9 avril, à 16h, un module sur les algorithmes de Livio (Hearing Reality Pro), avec l’intervention de Christophe Micheyl, directeur européen de la recherche chez Starkey. La session suivante aura lieu le 13 avril sur l'application Thrive et la conectivité.

Oticon annonce 6 formations à distance pour avril que ce soit sur ses technologies ou des sujets plus généraux. A travers des formats courts de 30 minutes et participatifs, le fabricant déclinera différentes thématiques au cours du mois. L’outil de suivi à distance d’Oticon, RemoteCare, fonctionnalité d’actualité en temps de confinement, fera l’objet de 2 formations de 30 minutes, le jeudi 9 à 14h30 et le vendredi 10 à 10h30. Les sessions du mardi 14 et du mercredi 15 avril seront consacrées à l'appareillage pédiatrique, au développement de l’enfant et au traitement du signal adéquat. L’accompagnement des patients souffrant d’acouphènes sera traité les mardi 21 et mercredi 22 avril.

Natus propose un programme régulier de webinaires en ligne gratuits, via l'application de vidéoconférence Zoom. Les liens des tutoriels vidéos à visionner en amont seront communiqué 24 à 48h avant les webinaires si nécessaire ainsi que le lien Zoom. Une dizaine de séances est prévue en avril, les mardi, jeudi et vendredi sur les solutions à venir, la chaîne de mesure, l'audiométrie vocale, les mesures d'oreilles réelles...