Amplifon communique sur son dispositif pendant le confinement

Détails Publié le vendredi 3 avril 2020 19:45

Enseignes et confinement



Le dispositif d'Amplifon pendant la crise

L'enseigne Amplifon a lancé « Amplifon vous accompagne », un dispositif pour maintenir le suivi des personnes appareillées pendant la période de confinement.

En réponse à la demande des Autorités de Santé d’assurer la continuité des soins, et pour poursuivre au mieux l’accompagnement des patients, Amplifon a mis en place un dispositif unique, notamment un réseau de 90 centres de permanence qui reçoivent sur rendez-vous les personnes appareillées en situation d’urgence.

Bien que les centres d’audition Amplifon soient fermés depuis le mardi 17 mars, les équipes de l'enseigne se mobilisent pour maintenir un lien fort avec leurs clients et assurer un suivi de qualité.

Afin d'appliquer les directives de l'Unsaf et pour garantir le meilleur suivi des patients, seules les personnes appareillées et suivies par un audioprothésiste Amplifon pourront bénéficier de ces services d'urgence dans les centres de l'enseigne.

Le dispositif « Amplifon vous accompagne » s’articule autour de 4 piliers : un réseau de 90 centres de permanence pour les cas urgents sur rendez-vous, un service de livraison de piles à domicile (plus de la moitié des clients étant équipée d’aides auditives à piles), un accompagnement à distance par téléphone, email et sur Facebook et un service client dédié bénéficiant d'équipes renforcées à travers un numéro gratuit.

« Nous avons voulu donner une double vocation à ce dispositif unique. Il permet non seulement de répondre aux urgences, en garantissant l’accès à des audioprothésistes, y compris en rendez-vous physique si nécessaire, mais il permet également d’assurer un accompagnement à distance pour tous nos clients dans leur rééducation auditive, en répondant à leurs questions, en leur proposant des conseils pratiques et des exercices », déclare Amaury Dutreil, Directeur Général d’Amplifon France, dans un communiqué.