Entendre communique sur son dispositif national pendant le confinement

Détails Publié le vendredi 3 avril 2020 19:29

Enseignes et confinement



Le site Facebook d'Entendre

Pendant la période de confinement, un dispositif national a été mis en place grâce à une plateforme d’appel : un numéro de téléphone, le « 3220 dîtes Entendre » (ouvert 7J/7 et 24h/24) permet à toute personne (malentendants, familles, soignants…), qu'ils soient patients d'Entendre ou pas, d’avoir une assistance pour tout renseignement, commande de piles ou dépannage.

Ce dispositif, centralisé par les salariés du siège, permet aux patients d’être rappelés par les adhérents.

Par ailleurs, les centres Entendre restent fermés au public mais sont joignables par mail, par téléphone et sur les réseaux sociaux.

L’enseigne propose également depuis un an un service 100% mobilité, bien adapté à cette période compliquée. Ce service permet aux patients des centres Entendre de bénéficier d’un SAV lorsqu’ils ne peuvent pas se rendre dans leur centre pendant leurs vacances par exemple. Les salariés du siège organisent avec un transporteur la livraison et reprise de l’appareil du patient vers l’adhérent. Ce dernier peut alors faire le nécessaire pour une assistance technique et garantir une solution la plus appropriée.

Entendre précise que la plateforme d’appel et le service 100% mobilité sont totalement gratuits pour les adhérents et les patients.

Enfin, Entendre alimente également son compte Facebook pour accompagner les malentendants dans leur quotidien (comment bien nettoyer son aides auditive ? comment s’occuper en période de confinement, les règles d’hygiènes…).