[Allemagne] Un "audioprothésiste-drive" en test

Détails Publié le mardi 31 mars 2020 20:07

Tour d'Europe du confinement



En Allemagne, certains audioprothésistes ont limité les heures d'ouverture, et demande un appel préalable

Tant qu'ils respectent les exigences d'hygiène et les règles d'espacement, les centres d’audition peuvent rester ouverts en Allemagne. Beaucoup ont fermé, mais d'autres font preuve d'imagination.

Le pays considère, comme en France, qu’il est important que les gens puissent continuer de communiquer pendant cette période, alors les centres audio Outre Rhin sont autorisés à recevoir les clients. Dans les faits, cependant, la situation est très différente. De nombreux magasins n’ont maintenu que les opérations urgentes. La plupart du temps, une note est accrochée sur la porte, disant que les clients doivent appeler à l'avance, pour que quelqu'un vienne leur ouvrir. D'autres centres sont complètement fermés.

Cependant, certains magasins se montrent imaginatifs même dans cette situation. Un centre auditifs a par exemple mis en place une sorte de « drive » de l’audioprothèse. Ainsi, les clients conduisent leur voiture devant le magasin, ne sorte pas et ouvrent leur fenêtre au minimum. Le professionnel de l'audition vient vers la voiture. Ici, les clients peuvent acheter de nouvelles piles, changer un tube ou faire nettoyer leurs aides auditives par la fenêtre entre-ouverte. Si nécessaire, l'audioprothésiste apportera même son ordinateur à l'extérieur pour corriger tout ajustement.

Siituation Covid-19 en Allemagne



Le 18 mars, la chancelière allemande Angela Merkel a prononcé un discours sur la pandémie de Corona. Mis à part ses discours du Nouvel An, c'était la première fois qu'elle prononçait un discours à la télévision dans lequel elle parlait de sujets réels. Elle a qualifié la crise de Corona de «plus grand défi pour l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale». (Cela peut sembler martial mais elle mentionne la reconstruction du pays après la fin du régime nazi…)

Depuis le 23 mars, les Allemands ont une interdiction de contact en Allemagne, ils sont autorisés à rencontrer une seule autre personne en public. Hormis les supermarchés, les pharmacies et quelques autres (audioprothésistes par exemple), la plupart des magasins doivent rester fermés. Même chose avec les cinémas, les théâtres, les clubs ….

Le statut au 31 mars 2020, est d'environ 67 000 personnes infectées en Allemagne. 13.500 personnes récupérées, 645 personnes sont mortes à cause de Covid 19.duction