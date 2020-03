Audika met en place un programme d’accompagnement durant le confinement intitulé « Audika + Vous »

Détails Publié le mardi 31 mars 2020 12:44

Vie des enseignes



Un service à distance spécial confinement

L'enseigne Audika, dont les centres sont fermés, a mis en place un programme d’accompagnement durant le confinement intitulé « Audika + Vous » afin de s’engager aux côtés de toutes les personnes équipées d’aides auditives qu’elles soient clientes ou non de son réseau.

« Audika + Vous » propose le service Allo-Audika, un centre téléphonique qui quadruple ses effectifs pendant la période du confinement, doublé d’une permanence de tous les audioprothésistes du Réseau Audika qui restent à l’écoute et disponibles pour répondre à toutes les questions ainsi qu'au demandes de piles, petit entretien ou conseils par téléphone à un numéro dédié (01 76 42 09 26), du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

L'enseigne a également mis en place SOS-Audika avec des audioprothésistes volontaires du Réseau Audika de garde prêts à répondre aux situations d’urgence pour les personnels soignants et plus généralement, de toutes les personnes dont le maintien de l’activité est indispensable à la vie de la nation, les patients soumis à des situations socialement invalidantes, telles que des surdités sévères et profondes, les surdités pédiatriques ou les acouphènes invalidants.

Dans ce contexte, afin que les personnes appareillées puissent continuer à bien entendre et bien communiquer, Audika met gratuitement à disposition 50 000 plaquettes de 6 piles qui seront envoyées par courrier au domicile de toutes les personnes qui en feront la demande. « Je suis fier de lancer le programme AudikaPILES au moment où, plus que jamais, nous avons besoin de rester en contact avec l’extérieur et particulièrement de maintenir la communication avec nos proches », a souligné Michaël Tonnard, Directeur Général d’Audika.

La demande est à effectuer sur le site www.audika.fr ou par téléphone au 02 57 28 00 94.

Audika propose également une boutique en ligne avec livraison à domicile des piles et des produits d’hygiène pour les aides auditives.