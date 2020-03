Les audioprothésistes américains pris par surprise par la crise du Coronavirus

Détails Publié le lundi 30 mars 2020 10:54

Sondage coronavirus



Sondage réalisé par The Hearing Review

Un sondage mené en ligne par The Hearing Review du 19 mars au 24 mars auprès des audioprothésistes américains permet d'avoir un aperçu général de la façon dont Covid-19 a pris par surprise les audioprothésistes Outre-Atlantique et sur l'évolution rapide de la gravité de la situation.

A la question de la modification des horaires de travail, 38% des répondants ont déclaré qu'ils ne voyaient actuellement plus de patients, moins d'un tiers a répondu que les horaires de travail n'avait pas changé et un tiers moins d'heures. Le site apporte néanmoins un bémol à ces chiffres, car au fur et à mesure que la crise s'aggravait, le nombre d'audios annonçant une fermeture augmentait. Certains audioprothésistes ont signalé employer le temps sans patients à mettre à jour leurs connaissances, notamment concernant la téléaudiologie et les connaissances cliniques.

Lors du sondage, un peu plus d'un tiers des rendez-vous ont été annulés par les patients eux-mêmes dans la crainte du coronavirus (35%), les audios ou les enseignes étaient à l'origine de 34% des annulations et 26% étaient le fait de décisions gouvernementales ou des autorités locales. La majorité des professionnels ont déclaré un report des rendez-vous d'au moins un mois ou plus (23%) ou pas de reprise de rendez-vous pour l'instant (30%).

Les professionnels ayant répondu ont déclaré des rendez-vous considérablement réduits et principalement un service minimum, par télétravail ou pour les réparations. 11% néanmoins continuaient à assurer leur pratique de façon quasiment identique à l'habitude.

De même, à la question «Qu'est-ce qui décrit le mieux vos projets pour l'entreprise au cours du mois prochain (cochez toutes les réponses qui s'appliquent)?» leurs réponses ont également progressivement glissé vers des opérations réduites ou la fermeture de la pratique au fil du temps. 42% des audioprothésistes prévoyaient de réduire les heures d'ouverture, 18% prévoyaient de fermer pendant 1 à 2 semaines et 23% de fermer pendant 3 semaines ou plus. Néanmoins, parmi ceux qui ont répondu lundi et mardi derniers, de plus en plus de professionnels prévoyaient des horaires allégés ou des fermetures des officines.

Le sondage a également porté sur les ventes d'appareils auditifs montrant que plus des deux tiers (67%) des professionnels de la santé ont indiqué avoir vu leur volume de ventes d'appareils auditifs baisser d'au moins la moitié depuis le début de la crise du Coronavirus. Parmi ceux-ci, 38% signalaient des plus de 90% de pertes. La moitié des répondants s'attend à une baisse des revenus de plus de 75% et un quart de 51 à 75%.

Le sondage montre de faibles réserves de trésorerie: 9% des audios interrogés indiquent ne pouvoir se permettre de fermer, 10% pouvoir tenir plus d'une semaine, 33% un mois, 28% 2-3 mois, 20% plus de 3 mois.

A la question «La téléaudiologie / télésanté fait-elle partie de votre stratégie de lutte contre le coronavirus ?», 43% des répondants ont déclaré qu'ils utiliseront la téléaudiologie pour les suivis de patients pour des réglages ou des ajustements, 13% ont déclaré qu'ils prévoyaient de l'utiliser avec de nouveaux patients et 15% ont déclaré qu'ils prévoyaient d'utiliser pour les patients qui ont contracté le coronavirus. 34% ont indiqué qu’ils n’étaient «pas équipés pour faire de la téléaudiologie» et un quart (25%) ont déclaré qu’ils ne pensaient pas «que cela serait applicable à leur clientèle».

Sans surprise, les répondants ont déclaré qu'ils pratiquaient «des contrôles sanitaires plus rigoureux pour le personnel et le bureau» (78%), «reportaient des rendez-vous non essentiels» (60%), observaient une procédure stricte avec les patients concernant les contacts physiques et la désinfection des mains, effectuaient des questionnaires téléphoniques pour identifier les symptômes éventuels des patient (55%). Près de la moitié des personnes interrogées utilisaient les médias sociaux, le courrier électronique ou les newsletters pour informer leurs patients (49%) ou proposaient des services de livraison pour les réparations d'appareils auditifs, les piles, etc. (44%). 38% ont déclaré utiliser des fonctions de réglages à distance des appareils.

« L'impact du virus Covid-19 a été rapide et il a pris notre pays et notre industrie par surprise », souligne le rédacteur de The Hearing Review. « Le sondage montre que le lundi 16 mars, les professionnels de la santé auditive commençaient à s'inquiéter des annulations de patients; le vendredi 20 mars, ils voyaient leur calendrier vide et se préparaient pour une semaine ou deux de fermeture; à la date du 24 mars, à la conclusion de cette enquête, près du quart (23%) des professionnels de la santé prévoyaient fermer leurs bureaux pendant 3 semaines ou plus ».

Le sondage, dont le nombre de répondants n'est pas précisé, porte sur des audioprothésistes basés aux Etats-Unis et au Canada.