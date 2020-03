L'Association européenne des fabricants d'appareils auditifs maintient la production malgré la pandémie

Détails Publié le mercredi 25 mars 2020 18:47

EHIMA



EHIMA

L'Association européenne des fabricants d'appareils auditifs (EHIMA) qui regroupe les sept principaux fabricants d'aides auditives européens, a publié une déclaration dans le cadre de la pandémie de Coronavirus.

« Les chercheurs et ingénieurs des membres de l'EHIMA travaillent à plein temps pour s'assurer que les utilisateurs d'appareils auditifs du monde entier ont toujours accès à la technologie auditive et à l'audiologie requises » a assuré le Président de l'association, Søren Nielsen. « Les sites de production ont mis en place les ressources humaines pour maintenir les opérations afin de fournir aux clients les produits et services dont ils dépendent ».

Il a ajouté que tous les membres respectaient évidemment toutes les recommandations et directives mises en place pour limiter la propagation du virus.