Audioprothésistes : il y a urgence à donner vos masques !

vendredi 20 mars 2020

Les audioprothésistes sont appelés à donner leurs masques aux médecins libéraux qui en ont besoin

"En ce moment, la priorité est de protéger ceux qui sont au contact direct avec les malades, or ce n'est pas le cas des audioprothésistes" explique Luis Godinho, le président de l'Unsaf, le syndicat national des audioprothésistes, qui en appelle à la responsabilité collective de la profession pour que chacun donne, en attendant les nouveaux stocks, les masques dont il dispose.



Aujourd'hui vendredi 20 mars 2020, le CSMF (Confédérations des Syndicats Médicaux Français) lance un appel : les médecins libéraux, tant généralistes que spécialistes, ne sont plus suffisamment équipés en masques et vont au contact des malades sans le minimum de protection.



Certains audioprothésistes se sont rendus compte qu'ils avaient des stocks de 1 000 ou 2 000 masques, qu'ils conservaient en prévision des ouvertures partielles. Alors à l'Unsaf (Syndicat national des audioprothésistes) tous ont convenu que la priorité était aujourd'hui de faire preuve de solidarité avec les soignants, qui sont, eux, en contact direct avec les malades et de leur fournir tous les masques dont ils disposent, même périmés, en les déposant à la pharmacie, en les donnant directement aux médecins ou même, pour certaines entreprises qui ont des stocks importants, les donner à ARS (Agence Régionale de Santé).



"Dans 10 jours, des stocks de masques arriveront, nous pourrons alors en avoir à nouveau" poursuit Luis Godinho. "Aujourd'hui, nous pouvons assurer les urgences d'audioprothèses sans masque, en gardant une distance sociale, car nous ne voyons pas directement les malades. Nous passons l'appareil sur un plateau" détaille le président de l'Unsaf, qui rappelle qu'un tri des malades potentiels devait être fait avant de les recevoir en centre auditif.



Bref, une seule consigne : ne profitez pas d'avoir des masques pour ouvrir en toute tranquilité, mais donnez-les aux médecins libéraux et attendez les prochains stocks qui arriveront dans une dizaine de jours pour reprendre les activités en cabine.



Appel de l'Unsaf :

Vendredi 20 mars 2020

Covid-19 : Appel à tous les audioprothésistes au don de masques

Par esprit de responsabilité, au vu de leur patientèle majoritairement âgée et fragile, les centres du secteur de l'audioprothèse sont à ce jour fermés dans leur quasi-totalité , fournissant seulement un service minimum pour les urgences.

Pour soulager et prendre en charge les patients, les soignants au contact des malades (médecins, infirmiers...) risquent aujourd'hui leur santé, celle de leurs patients et de leurs familles par manque de masques.

L'UNSAF appelle aujourd'hui tous les audioprothésistes et toutes les entreprises du secteur de l'audioprothèse qui auraient en leur possession des masques chirurgicaux ou FFP2 (y compris ceux qui sont périmés) à en faire don aux médecins, infirmiers et hôpitaux (ou à l'ARS de leur région pour des quantités importantes).

Notre secteur doit continuer de participer à l’effort collectif national indispensable face à l'épidémie historique que nous traversons .