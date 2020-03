[18 mars 2020] Fil infos : ouvertures maintenues, les professionnels de l'audition s'organisent

Détails Publié le mercredi 18 mars 2020 11:11

Ouvertures maintenues



Ouverture partielle, service minimum ... les professionnels de l'audition s'organisent

Certains professionnels de l'audition s'organisent actuellement pour rester ouverts et continuer à fournir leurs services, avec les précautions nécessaires : audioprothésistes, réparateurs d'aides auditives, fabricants ... avec un service minimum, des précautions sanitaires ou en télétravail, le secteur de l'audition continue à tourner. Voici le fil d'informations de ceux qui continuent à travailler et comment ils le font :



Mercredi 18 mars, 16h : l'Unsaf, syndicat représentant les audioprothésistes indépendants, communique ses directives concernant le service minimum des audioprothésises, assez similaires à celles du Synea et du Synam, les deux étant basées sur les recommandations de l'Association Européenne des Audioprothésistes : https://www.edp-audio.fr/actualites/a-la-une/6922-18-mars-2020-les-mesures-d-ouvertures-partielles-sont-connues



Mercredi 18 mars, 14h : le Synea et le Synam, syndicats représentants les enseignes de l'audition, publient les directives pour assurer le service minimum : tri des patients par téléphone, selon des critères précis et méthode pour les recevoir sont détaillés : https://www.edp-audio.fr/actualites/a-la-une/6922-18-mars-2020-les-mesures-d-ouvertures-partielles-sont-connues Mercredi 18 mars, 12h : Les centres Sensation Auditive de Christophe Chary, dans le Val d'Oise, assurent les ugences. Il nous explique comment et pourquoi : https://www.edp-audio.fr/actualites/a-la-une/6920-ouvertures-partielles-sensation-auditive-assure-des-permanences-dans-le-val-d-oise



Mercredi 18 mars, 12h : Alors que les centres auditifs ont fermé suite à la mesure de confinement imposée hier, une possibilité de service minimum devrait être mis en place à partir d'aujourd'hui. Les syndicats Unsaf, Synea et Synam, et la Direction de la Sécurité Sociale finalisent actuellement une définition de ce service minimul et des règles à tenir le pour mettre en place chez les audioprothésistes. Le texte sera communiqué aujourd'hui à 12 h

Mardi 17 mars 2020, 17h : Bien que tous les salariés soient en télétravail et joingnables par email, le fabricant d'aides auditives Sivantos (marque Signia) continue son activité.



Mardi 17 mars 2020, 15h : Malgré la mise en chômage technique partiel temporaire de quelques personnes, Acoustique Medicale Technique, réparateur indépendant d’aides aides auditives toutes marques, intras et contours d’oreilles a décidé de rester ouvert et à disposition des audioprothésistes, à Domont, dans le 95. Un technicien, muni de gel désynfectant, continue de réparer le materiel qui lui est envoyé.



Mardi 17 mars 2020, 12h : Le fabricant d'aides auditives Widex place ses équipes en télétravail, mais continue son activité



Dimanche 15 mars 2020 : La Direction de la Sécurité sociale (DSS) envoie un courrier aux professionnels de santé indiquant que les centres d’audioprothèse, comme les magasins d’optique, ne sont pas dans le champ des magasins qui doivent fermer en application des consignes du Premier ministre du 14 mars : « vous devez donc maintenir l’ouverture en mettant en œuvre les gestes barrière et les actions de précaution vis-à-vis des publics vulnérables ».

Samedi 14 mars 2020 : Les audioprothésistes sont appelé à reporter les soins non urgents. La Direction Générale de la Santé diffuse un bulletin "DGS Urgent" avec quatre points d'actualisation des recommandations, dont des « recommandations personnes vulnérables » qui précise que les patients les plus fragiles, et notamment les plus de 70 ans, devant restreindre drastiquement leurs interactions sociales, il est demandé à certains professionnels – pédicures podologues, orthophonistes, orthoptistes, audioprothésistes, masseurskinésithérapeutes - de reporter les soins non-urgents pour ces personnes afin d’éviter les sorties, les salles d’attente.