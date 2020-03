[17 mars 2020] Fil infos confinement audioprothésistes

Détails Publié le mardi 17 mars 2020 13:00

En raison de l'épidémie de Coronavirus, nous suivons au fur et à mesure l'évolution des informations concernant la situation des centres d'audioprothèses.

Mardi 17 mars, 11h : Certains centres d'audioprothèses gérent l'urgence avant de fermer, à 12h aujourd'hui. Les audioprothésistes du centre de Cagnes-sur-Mer nous expliquent comment ils gèrent la situation ici : https://www.edp-audio.fr/actualites/a-la-une/6906-17-mars-2020-chronique-des-fermetures-des-centres-d-audioprotheses



Lundi 16 mars, 13h: Le Groupement Optic 2ooo préconise la fermeture de tous ses points de vente. Dans un communiqué le groupement précise que, prenant en compte la gravité de la situation sanitaire et pour participer, à son niveau, à la lutte contre la propagation rapide et incontrôlée du Coronavirus COVID-19, le Groupement Optic 2ooo préconise la fermeture de tous ses points de vente Optic 2ooo, LISSAC, AUDIO 2000 qu’ils soient en centre commercial ou en centre-ville, dès lundi 16 mars. "Il est du rôle du Groupement Optic 2ooo, de protéger avant tout, la santé de de ses collaborateurs et de ses clients. Les mesures nécessaires à la prise en charge d’éventuelles urgences sont en cours d’étude.Enfin, concernant les aspects économiques, le Groupement va étudier des mesures financières complémentaires à celles que décidera le Gouvernement pour accompagner l’ensemble des magasins et centres des 3 enseignes", précise le communiqué.



Lundi 16 mars, 12 h : [Vers la mise en place d'un service minimum chez les audioprothésistes] Les trois syndicats d'audioprothésistes et la direction de la sécurité sociale travaillent actuellement à la mise en place d'une service minimum, où seules les surdités sévères et profondes ainsi que les pannes, seraient prises en charge, et ceci uniquement par les centres équipés de kit de protection.



Lundi 16 mars 2020, 10h : L'Unsaf indique que cette « crise inédite oblige à repenser, chaque jour, nos modes de fonctionnement et les conduites à tenir ». Luis Godinho, président du Syndicat national des audioprothésistes souligne que la profession est en attente de réponses et de consignes et qu'en l'état actuel, notamment sans dotation de matériel d'urgence, les centres ne peuvent assurer qu'un service d'urgence, pour les patients confrontés à des pannes, afin que ces personnes déjà isolées par le confinement ne le soit pas encore plus de par leur handicap, sans pouvoir entendre.



Dimanche 15 mars : [La SFORL publie ses recommandations pour les ORL: protection et report des rendez-vous] à consulter sur https://www.sforl.org : La SFORL a publié la dernière version de ses recommandations pour les ORL exerçant en cabinet, avec le détails des protections et les pratiques à mettre en place.

Dimanche 15 mars 2020 : [Les syndicats d'audioprothésistes informent le ministère de la santé qu'ils ne peuvent pas ouvrir en l'absence de kit de protection] Le Syndicat national des audioprothésistes (UNSAF), le Syndicat national des entreprises de l'audition (SYNEA) et le Syndicat national de l'audition mutualiste (SYNAM) ont écrit au Ministère afin de souligner leur inquiétude pour la sécurité des patients comme des équipes. Réitérant leur demande des nécessaires kits de protection (masques, gants et liquide hydroalcoolique), les syndicats soulignent que sans ces dotations, les centres ne peuvent pas prendre la responsabilité de la continuité des soins. Ils ont joint un document montrant la grande différence dans la patientèle des professions de l'audition et de l'optique, les audioprothésistes recevant plus de 70% de patients âgés de plus de 70 ans qui font partie des populations les plus fragiles.

D'imanche 15 mars 2020 : Dans un courrier aux adhérents de l'Unsaf, retransmis sur les réseaux sociaux, le syndicat indique que « l’amplification de la crise sanitaire nous amène à faire aujourd’hui appel à la responsabilité des audioprothésistes français, en recommandant la fermeture des centres auditifs au public pour la prochaine semaine ». Le syndicat propose que la fermeture concerne l’accueil du public et, « si le gouvernement indique qu’il faut aller travailler seulement si la présence au travail est indispensable, chacun à son niveau de responsabilité pourra décider de son organisation ». Il précise également que cette semaine « laissera également la possibilité de définir les conditions d’un service minimum très protecteur pour les patients nécessitant des soins urgents et particulièrement une panne de leur équipement ». Le syndicat espère que cette semaine pourra aussi être mise à profit pour obtenir des pouvoirs publics, dans la mesure du possible, une recommandation ou décision explicite pour les semaines suivantes.

Dimanche 15 mars 2020 : La Direction de la Sécurité sociale (DSS) envoie un courrier aux professionnels de santé indiquant que les centres d’audioprothèse, comme les magasins d’optique, ne sont pas dans le champ des magasins qui doivent fermer en application des consignes du Premier ministre du 14 mars : « vous devez donc maintenir l’ouverture en mettant en œuvre les gestes barrière et les actions de précaution vis-à-vis des publics vulnérables ».

Samedi 14 mars 2020 : [ Les audioprothésistes sont appelé à reporter les soins non urgents] La Direction Générale de la Santé diffuse un bulletin "DGS Urgent" avec quatre points d'actualisation des recommandations, dont des « recommandations personnes vulnérables » qui précise que les patients les plus fragiles, et notamment les plus de 70 ans, devant restreindre drastiquement leurs interactions sociales, il est demandé à certains professionnels – pédicures podologues, orthophonistes, orthoptistes, audioprothésistes, masseurskinésithérapeutes - de reporter les soins non-urgents pour ces personnes afin d’éviter les sorties, les salles d’attente.

Samedi 14 mars 2020 : [ Fermeture des services des lieux publics "non indispensable] Le Premier Ministre annonce la fermeture dès ce dimanche des lieux publics « non indispensables » pour endiguer l’épidémie de Covid-19.

Vendredi 13 mars 2020, soir : [Le ministère de la santé confirme que les audioprothésistes en services indispensables]

Le Président de l'Unsaf reçoit un appel du Cabinet du Ministre de la Santé précisant que les audioprothésistes sont catégorisés comme des services essentiels et n'ont pas l'obligation de fermer.

Vendredi 13 mars 2020, 15h : [Les syndicats demandent le maintien de l'ouverture des centres audios et la livraison de kit de protection] Dans un communiqué, les audioprothésistes revendiquent vouloir continuer leur activité. Ils demandent ainsi au ministère de la Santé de recevoir les dotations prévues pour les autres professionnels de santé de ville : masques, gants, gel hydroalcoolique..., etc. « Nous accompagnons et suivons une population fréquemment âgée et fragile qui, déjà isolée par l'épidémie, ne doit pas se trouver encore plus isolée par son déficit auditif », dit le texte co-signé par Luis Godinho, président du Syndicat national des audioprothésistes (UNSAF), Guillaume Flahault, président du Syndicat national des entreprises de l'audition (SYNEA) et Marc Greco, président du Syndicat national de l'audition mutualiste (SYNAM). Rappelant qu’en Italie, les cabinets des audioprothésistes sont demeurés ouverts, malgré la fermeture de tous les lieux publics exceptés les lieux pour acheter de la nourriture et se soigner, ces derniers affirment qu’il doit en être de même en France, « pour assurer ce service essentiel aux patients tout en respectant les conditions d’hygiène les plus strictes. ».