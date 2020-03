[16 mars 2020] A quoi ressemblera le service minimum chez les audioprothésistes ?

Détails Publié le lundi 16 mars 2020 17:03

Confinement - service minimum



Seuls les centres équipés de protection devraient pouvoir assurer le service minimum

Le syndicats d'audioprothésistes et la direction de la sécurité sociale sont actuellement en train de mettre en place un service minimum pour les audioprothésistes. Le texte devrait être prêt pour mercredi. A quoi faut-il s'attendre ?

"Les enntreprises de l'audition ne peuvent pas, dans la situation actuelle, assurer la sécurité sanitaire de la population, en particulier parce que nous acceuillons en grande majorité des personnes âgées de plus de 70 ans" nous a expliqué Guillaume Flahault, le président du Synea, le syndicat des entreprises de l'audition. Or il n'y a pas d'envoi de kit de protection prévu pour les audioprothésistes.

Les trois syndicats, Unsaf (Syndicat national des audioprothésistes), Synea (Syndicat national des entreprises de l'audition) et le Synam (Syndicat de audioprothésistes mutualistes) ont contacté ce matin Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la sécurité sociale. La solution serait la mise en place d'un service minimum pour les pannes en cas de surdité sévère ou profonde, et ceci réalisé par les centres qui sont suffisamment équipés actuellement, qui ont des masques et du gel.

L'envoi des piles devait se faire par courrier.

Une liste des centres assurant ce service minimum devrait être également publiée.