Revaudio lance un nouveau service : Le Diagnostic Communication

Détails Publié le lundi 16 mars 2020 09:53

services



La communication au coeur de la stratégie de Revaudio

La communication a toujours fait partie des services phares de la centrale. Elle propose désormais un diagnostic personnalisé des besoins de ses adhérents afin d'augmenter le retour sur investissement.

Ce diagnostic passe au crible le centre, sa patientèle, sa zone de chalandise, sa vitrine, son historique, ses spécificités professionnelles, son enseigne… L'objectif est de déterminer les points forts à mettre en avant, les supports de communication à utiliser, les offres les plus judicieuses…

Cette offre vient compléter l'éventail de propositions du service communication intégré à la centrale qui épaule les adhérents dans leurs campagnes afin de leur permettre de se démarquer et d'affirmer leur positionnement de professionnel de santé et leur engagement pour la réussite de l’appareillage.

Le service propose un ensemble de dispositifs marketing tels que la réalisation de site web, la mise en place de campagnes sur les réseaux sociaux, de campagne presse grand public, un soutien au relationnel prescripteur, des mailings, des campagnes de tracts... Cette année, la centrale a élargi son offre à des campagnes SMS et à la distribution d'une newsletters d’informations distribuée en boîtes aux lettres, mais aussi aux prescripteurs et partenaires médicaux.

Revaudio a également relooké son carnet de suivi patient, en version personnalisée.