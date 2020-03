Les organismes américains de santé diffusent des conseils pour recevoir les patients

Détails Publié le vendredi 13 mars 2020 19:17

Bien se protéger et bien protéger ses patients

Plusieurs organismes américains tels que les National Institutes for Health (NIH), les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ou la société Oaktree Products ont publié une série de recommandations à appliquer pour les acteurs du monde de la santé dans le cadre de l'épidémie de Coronavirus, notamment pour les acteurs de l'audition qui sont régulièrement en contact avec les populations les plus fragiles, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques graves.

Les audioprothésistes doivent, bien entendu, être particulièrement vigilants à se laver les mains et éviter les contacts inutiles avec les patients. Il est conseillé à tous les membres du personnel de rester à la maison en cas de fièvre ou de toux jusqu'à ce qu'ils aient consulté un médecin.

Ils doivent immédiatement mettre en œuvre les pratiques de prévention et de contrôle des infections recommandées si un patient est suspecté d'avoir COVID-19.

Il faut également demander à tous les patients de se laver les mains ou d'utiliser du gel hydroalcoolique avant d'être vus ou touchés par un praticien.

Les organismes recommandent de demander aux patients par téléphone de rester à la maison et de prendre conseil auprès d'un médecin s'ils ne se sentent pas bien avant de se rendre chez l'audioprothésiste.

Ils préconisent d'ajouter une question au formulaire d'information sur le patient lui permettant de préciser s'il est actuellement traité pour une fièvre, une toux, un virus, une infection pulmonaire et quel traitement est en cours. Il est également recommandé d'interroger le patient sur ses récents voyages en dehors des États-Unis.

« Identifiez si le patient réside seul ou avec d'autres personnes et s'il vit dans un établissement de soins aux patients. La vie en collectivité facilite la propagation du virus », soulignent les conseils officiels.