L’AAA 2020 est officiellement annulé

Détails Publié le vendredi 13 mars 2020 11:51

Annulation AAA



Catehrine Palmer, la présidente de l'AAA, vient d'annuler officiellement la grand-messe des audioprothésistes aux Etats-Unis

Le congrès de l’American Academy of Audiology (AAA) et l’HearTech Expo, viennent d’être officiellement annulés par l’équipe de direction, suite à l'épidémie de Covid-19, et ne sera pas déplacé. Ces congrès d’audiologie de portée mondiale, qui accueille environ 4000 personnes, devaient avoir lieu du 1er au 4 avril 2020 à New Orleans, en Louisiane.

Corinne Couté

La « difficile décision » d’annuler a été prise, selon le site de l’AAA, qui annonce l’annulation, à cause de « l’abondance de risques pour la santé et la sécurité des participants et les patients dont ils s’occupent (qui sont une partie de la population à risque »).La président de l’AAA, Catherine Palmer a posté une vidéo sur la même page, expliquant cette décision.Elle précise que l’AAA ne pouvait mettre en danger les « très jeunes et les très vieux » en tenant un rassemblement dont les participants viennent du monde entier. « Nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos patients quand vous retournerez les voir après l’évènement » a-t-elle expliqué.Bien que la crainte que les visiteurs européens ne se déplacent pas sur le congrès, ne soit pas évoquée, la décision d'annuler a été prise le 11 mars 2020, le jour même où Donald Trump annonçait la suspension des vols depuis l’Europe vers les Etats-Unis.Catherine Palmer a expliqué que l’évènement ne serait pas déplacé. Elle a donné rendez-vous au AAA de l’an prochain, qui devrait avoir lieu du 14 au 17 avril 2021 à Denver. Entre temps, elle a assuré que l’Amercian Academy of Audiology continuait à travailler sur, entre autres, les sujets de législations et que l'académie multiplierait les interactions virtuelles ou individuelles.En France, le Congrès des audioprothésistes a été annulé et déplacé au 3 et 4 juillet 2020.Regardez l'intégralité du message de la présidente de l'AAA :