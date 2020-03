La 22ème Semaine du Cerveau invite l'audition dans ses expositions

Détails Publié le mercredi 11 mars 2020 10:00

La 22ème semaine du cerveau

A l'occasion de la 22ème édition de la Semaine du Cerveau, du 14 au 22 mars, l'audition se retrouve au programme de la Cité des Sciences et de l'Industrie et du Palais de la Découverte.

À travers une programmation riche (performances, quiz, visites guidées, exposés, conférences, ateliers interactifs…), le public peut venir à la rencontre des scientifiques pour découvrir les capacités incroyables du cerveau avec l'audition en guest star. En effet, à la Cité des Sciences, parmi les ateliers et démonstrations, les visiteurs pourront se confronter avec les « Illusions sonores », moins connues que les illusions d’optique, mais qui expliquent les processus en jeu dans l’audition. Le week-end, il sera possible assister au spectacle participatif d'illusions auditives intitulé « Les Murmures ont des oreilles », par la Compagnie Le Phalène. Animée par des interprètes à la fois ingénieurs du son, musiciens et magiciens, le spectacle fait découvrir au public les propriétés inattendues de leur ouïe et de leur cerveau.

Enfin, au Palais de la découverte, la conférence « Des voix dans la tête » permettra peut-être de répondre à la question : « Existe-il des voix à l’intérieur du cerveau ? ». Au sein du Laboratoire de psychologie et neurocognition de l’université de Grenoble, Hélène Loevenbruck travaille sur le développement phonologique et l’acquisition de la prosodie chez les jeunes enfants et, plus largement, sur les mécanismes cognitifs du langage et de la parole. Elle partagera son savoir le dimanche 22 mars à 15h et à 17h.