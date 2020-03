Le Congrès des audioprothésistes est reporté au 3 et 4 juillet

Détails Publié le mardi 10 mars 2020 10:00

Congrès des audioprothésistes



Le congrès des audioprothésistes 2020 est reporté au 3 et 4 juillet 2020 pour cause de Coronavirus

Le Congrès des audioprothésistes, qui devait avoir lieu les 27 et 28 mars 2020, est finalement reporté au 3 et 4 juillet 2020, suite à la décision du gouvernement dimanche soir, d"annuler tous les rassemblements de plus de 1000 personnes.

Nous vous l'indiquions hier, des risques d'annulation planaient sur le Congrès des audioprothésistes depuis les directives gouverrnementale de dimanche soir, d'annuler les rassemblements de plus de 1000 personnes, pour tenter d'endiguer l'épidémie de Coronvirus.

L'Unsaf, syndicat national des audioprothésistes et organsiateur du salon, s'expliqiue dans un communiqué :

"Le 42ème Congrès des audioprothésistes, qui devait se dérouler les 27 et 28 mars 2020, est reporté aux vendredi 3 et samedi 4 juillet 2020. Les conditions imposées par le Gouvernement en lien avec l’épidémie de Coranavirus en France ainsi que la volonté de préserver nos patients et l’ensemble des acteurs de notre profession, ont conduit l'Unsaf à accepter de reporter le déroulement de notre congrès. La situation particulière que traverse la France nous appelle à prendre nos responsabilités à la fois en tant qu’acteur de santé et qu’organisateur d’une manifestation de grande ampleur rassemblant chaque année 2 500 professionnels. Au-delà du choix du Gouvernement de ne pas effectuer de regroupement de plus de 1 000 personnes, nous ne pouvons risquer d'être un vecteur du covid-19 auprès d’une population de patients fréquemment fragiles, et donc à risque. Afin de maintenir ce rendez-vous incontournable de la profession, l'Unsaf a donc accepté la proposition du Palais des Congrès de reporter notre congrès au vendredi 3 et au samedi 4 Juillet 2020. Il permettra d’aborder tous les grands thèmes de l’audition et des solutions innovantes existantes ou à venir."



La rédaction