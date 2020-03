Des craintes pour le congrès des Audioprothésistes suite aux nouvelles restrictions sur les rassemblements

Détails Publié le lundi 9 mars 2020 11:50

coronavirus



Congrès des Audioprothésistes

Le gouvernement a annoncé dimanche soir l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes sur le territoire, contre 5000 jusqu'à présent.

« Les préfets, les ministères feront remonter une liste d'événements considérés comme utiles à la vie de la Nation », a précisé le Ministre de la Santé Olivier Véran, tout en indiquant que les manifestations, les concours et le recours aux transports en commun ne seraient pas concernés.La liste des salons, conférences, présentations annulés ou reportées ne cesse d’augmenter et l’on craint, bien sûr, pour la tenue du Congrès des Audioprothésistes 2020 qui doit avoir lieu les 27 et 28 mars prochain à Paris… En effet, les organisateurs annoncent plus de 2.000 participants sur les deux jours…

Nous relaierons toutes les nouvelles informations sur notre site…