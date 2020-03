Une nouvelle version de la solution de streaming audio de Sennheiser

Détails Publié le vendredi 6 mars 2020 18:19

Accessibilité



Facile à utiliser pour les étudiants malentendants dans les amphithéâtres

Le spécialiste de l'audio Sennheiser vient de lancer une nouvelle version de sa solution MobileConnect, système de streaming avec assistance auditive qui délivre un son haute-définition sur le smartphone de l’utilisateur, ainsi transformé en récepteur audio.

MobileConnect, qui utilise le réseau Wi-Fi existant, convertit les signaux d'un système de sonorisation ou ceux du microphone d’un conférencier en flux audio aisément accessibles via le système Wi-Fi d'un établissement ou d'un campus. Ainsi les patients portant des aides auditives, des implants cochléaires ou des casques peuvent suivre accéder l'environnement sonore (musique, informations, conférences...), avec, selon Sennheiser, une latence à peine perceptible.

MobileConnect est d'ores et déjà largement utilisée dans le monde, par des entreprises et des universités, comme la Royal Society of Medicine (Royaume-Uni), la Freie Universität Berlin (Allemagne) ou... le Moulin Rouge.

L’application MobileConnect qui transforme le smartphone en récepteur audio, permet à l’utilisateur de personnaliser le signal audio en fonction de ses besoins auditifs propres. L’assistant auditif personnel (Personal Hearing Assistant) de l’application s’appuie sur des algorithmes de compression qui ont été développés en collaboration avec le Fraunhofer Institute for Digital Media Technology (IDMT). L’écran tactile intuitif de l’assistant permet d’ajuster facilement le son en fonction de la déficience auditive de chacun et de ses préférences d’écoute, pour une intelligibilité optimale de la voix ou de la musique. Les utilisateurs ont accès au service les différents lieux couverts par le réseau WiFi de l'établissement : il leur suffit de sélectionner le numéro du canal dans l’application sur leur smartphone ou de scanner un QR code.

Selon Sennheiser, cette solution est facile à mettre en œuvre pour les établissements qui souhaitent ou qui doivent proposer des solutions d’accessibilité mais peinent à les généraliser notamment dans des salles peu adaptées à l’installation de technologies récentes.