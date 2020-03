Vincent Lefevre de Sonova, nouveau représentant en audiologie pour le SNITEM

Détails Publié le mardi 3 mars 2020 12:19

Nomination



Vincent Lefevre, Sonova



Le Syndicat National de l'Industries desTechnologies Médicales vient d'annoncer son nouveau représentant en Audiologie est Vincent Lefevre, Directeur Général de Sonova.

Créé en 1987, le SNITEM est la première organisation professionnelle représentant la majeure partie de l'industrie du secteur des dispositifs médicaux et des Technologies de l'Information et de la Communication en Santé (TICS). Il fédère plus de 460 entreprises, dont de nombreuses PME.

Sur le plan national, il est l'interlocuteur privilégié et référent du domaine auprès des cabinets ministériels, de l’administration et du Parlement.