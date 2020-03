Coronavirus : pour le moment, aucun changement pour le Congrès des audioprothésistes

Détails Publié le lundi 2 mars 2020 19:06

coronavirus et congrès des audios



Congrès de l'Unsaf 2019

L'Unsaf, qui organise le Congrès de l'audioprothésistes qui se tiendra les 27 et 28 mars prochains au Palais des Congrès de Paris, a annoncé rester très attentifs à l’actualité sur le Coronavirus, mais ne pas prévoir une annulation.

Dans un mail adressé aux exposants, Luis Godinho, Président de l’Unsaf (Syndicat National des Audioprothésistes), a indiqué que le Congrès ne réunissant ni personnes malades et fragiles d'une part, ni personnes âgées de plus de 70 ans d'autre part, alors que ce sont les personnes les plus exposés au virus. Ainsi le Congrès était maintenu. Le Congrès accueillant environ 2 500 participants, il ne rentre pas dans les restrictions visant les manifestations de plus de 5000 personnes.« Plus que le Congrès, ce sont donc surtout tous les centres d'audioprothèse de notre pays qui risquent d'être impactés par les consignes de prudence données aux plus âgés et aux plus fragiles », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le programme est actuellement en ligne.