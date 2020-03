Audioprothésiste : une profession bien notée

Détails Publié le vendredi 28 février 2020 13:14

classement



La profession d'audioprothésite est à la 14ème place

Le métier d'audioprothésiste est placé à la 14ème place du classement annuel des meilleurs métiers par le site internet CareerCast. Une bonne place quand on sait que 200 professions sont passées au crible.

Le site CareerCast.com publie chaque année une étude sur 200 métiers, basée sur des données récoltées aux Etats-Unis et au Canada. La profession d'audioprothésiste (Audiologist, en version outre-Atlantique) occupe la 14ème place du classement. Le site annonce un salaire moyen de 75.920$ par an, avec très peu de stress, un bon environnement de travail et de très belles perspectives.

Pour réaliser son classement, le site se base sur de nombreux critères clés présents dans tous métiers : environnement de travail, revenu, stress, embauche, chômage, perspectives d'évolution de carrière mais aussi niveau de compétition, demande physique ou risque de mort et de blessures graves !

Pour information, la profession d'audioprothésiste se place juste après orthophoniste et avant assistant dentaire.

Mais quelles sont les trois meilleures professions ? Sur la première marche, on trouve Data Scientist (analyste de données massives), Statisticien et Professeur d'Université.

Bien sûr, l'étude étant réalisée aux Etats-Unis et au Canada, l'environnement et la perception peuvent différer de notre réalité mais ce classement permet tout de même de faire des projections par rapport à la France.