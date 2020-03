Starkey se dote d'un médecin au poste de Chief Health Officer

Détails Publié le jeudi 27 février 2020 10:47

nomination



Dr Archelle Georgiou



Starkey a nommé au début du mois de février le Dr Archelle Georgiou au poste de “Chief Health Officer“. Starkey revendique être le premier fabricant à intégrer dans son équipe stratégique un médecin au poste de Directrice de la santé.

Le Dr Archelle Georgiou a obtenu son diplôme de médecine à la “Johns Hopkins University School of Medicine“, elle a occupé le poste de Chef de la direction médicale du groupe de conseils “United Healthcare” de 1995 à 2007. Depuis, elle a travaillé comme consultante dans la mise en place de projets visant à améliorer le système de santé et la qualité de vie au travail auprès de diverses entreprises. Elle est également journaliste et auteur.

Avec cette nomination, Starkey met en avant son engagement à l’amélioration de la santé et du bien-être grâce à une meilleure audition. L'arrivée du Dr Georgiou vise à amplifier les investissements dans la technologie Healthable, pour aider les patients à gérer de manière proactive leur bien-être général et leur santé tout en améliorant leur expérience auditive. Son rôle est aussi de faire comprendre à la communauté médicale, au sens large, le rôle prépondérant de la santé auditive.

« Nous savons que l’oreille est une passerelle pour une meilleure santé et un plus grand bien-être », a souligné le Dr. Archelle Georgiou dans le communiqué de Starkey. « En concevant une technologie révolutionnaire telle que Livio AI, Starkey a ouvert des perspectives inédites. Aujourd’hui, nous entrons dans une nouvelle décennie avec la e-santé : le patient numérique où les personnes veulent de plus en plus devenir acteurs de leur santé. Avec la technologie Healthable, Starkey permet aux personnes de tous âges de mieux entendre en prenant soin de leur santé pour vivre mieux».