Premières portes ouvertes de Starkey pour la Semaine du Son

Détails Publié le mardi 7 janvier 2020 16:27

communication



Journée Portes Ouvertes Starkey

Starkey organise pour la première fois à son siège français à Créteil une journée portes ouvertes le 24 janvier 2020 dans le cadre de la Semaine du son.

Le siège France de Starkey, à Créteil en région parisienne, accueillera le public et les acteurs du monde de l’audition, sur inscription. Cette première édition a pour but de mieux faire connaître la société, ses activités et ses postes de travail au grand public. Le public pourra découvrir l'envers du décor de l'entreprise et s'informer sur la conception et le fonctionnement des aides auditives.

Le programme de la journée, organisé avec les collaborateurs de l’entreprise, comprend des présentations sur son histoire et celle de sa fondation, sur la perte auditive et sa prévention, sur les innovations technologiques dont Livio AI... Le public pourra visiter l’unité de production et découvrir ses équipements de pointe incluant, entre autres, une imprimante laser 3D, participer à des démonstrations et animations autour des produits, réaliser, si besoin, des dépistages auditifs ...