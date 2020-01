Écouter Voir lance sa campagne de communication

Détails Publié le lundi 6 janvier 2020 16:43

COMMUNICATION



Communication intergénérationnelle

L’enseigne mutualiste Ecouter Voir a lancé fin décembre sa campagne de communication avec, comme ambition de faire connaître sa nouvelle marque au grand public. La campagne se décline à la fois en télévision, en affichage, au cinéma, dans la presse nationale et régionale et sur le digital.

Conçue par l’agence Les Présidents, cette campagne vise à présenter la nouvelle enseigne en adoptant une communication qui ne parle ni du prix, ni de la mode mais se concentre sur l’essentiel : la vue et l’audition. Elle met en scène des plaisirs de la vie quotidienne et l’importance des sens pour en profiter à travers une balade dans la campagne, avec un grand-père appareillé et son petit-fils doté de lunettes.La campagne est déclinée à 360°, avec, en télévision, un premier spot diffusé dans de multiples formats (40’, 30’, 15’) sur 14 grandes chaînes nationales, une campagne d’affichage sur l’ensemble du territoire français, de la publicité dans les principaux titres de la presse nationale et la diffusion en pré-roll du spot sur Internet.L’enseigne s’est également dotée d’un nouveau site internet, réalisé par Zee Agency. Il présente le réseau et ses valeurs, ses gammes et services, en audio comme en optique, donne des conseils et accompagne le client durant son parcours d’achat et identifie les 1200 points de vente en France.

Rappelons que l’enseigne Ecouter Voir est la nouvelle marque réunissant Opticiens Mutualistes et Audition Mutualiste. S’appuyant sur une présence de plus de vingt ans sur le marché français, cette nouvelle marque se revendique une 5e position sur le marché de l’optique et 3e sur l’audition. Elle a totalisé un chiffre d’affaires de 600M€ en 2018.