Le navigateur Philippe Poupon ambassadeur de la campagne Tchin Tchin Audio

CAMPAGNE PUBLICITAIRE



legePhilippe Poupon, ambassadeur d'Afflelou Acousticien

Pour soutenir sa nouvelle campagne Tchin Tchin Audio, Alain Afflelou Acousticien s'est associé au navigateur Philippe Poupon.

Pour le lancement de la nouvelle offre Tchin Tchin Audio, qui propose aux patients une seconde paire d’aides auditives de même marque que la première pour 1€ de plus, Alain Afflelou Acousticien s'est associé au navigateur Philippe Poupon. Ce dernier, qui porte dans la vie des aides auditives, a besoin d’être équipé en permanence à bord de son bateau, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Il posséderait d’ailleurs tout en double lors de ses expéditions pour pallier à l'imprévu, dont, dorénavant une deuxième paire d’aides auditives.

« Sur un marché au discours souvent technique et promotionnel, nous avons voulu marquer une nouvelle fois notre différence en « parlant vrai » au travers de l’histoire de Philippe Poupon qui porte réellement des aides auditives Afflelou dans la vie, a souligné Bénédicte Vignon, Directrice de la communication du Groupe dans un communiqué. Une manière simple et authentique, toujours dans un esprit de dédramatisation, d’investir les usages et les attentes des personnes qui ont besoin de bien entendre avec leurs aides auditives, en toute sérénité et dans toutes les situations ».

Il faut dire que Philippe Poupon et sa compagne, la comédienne exploratrice Géraldine Danon, ont l'équivalent de cinq tours du monde à leur actif sur les mers du globe. La famille, qui a associé son image à celle de l'enseigne, sont les héros d'un spot publicitaire tourné en Alaska, lors d'un de leurs voyages à bord de Fleur Australe. Philippe Poupon et Géraldine Danon succèdent à des égéries telles qu'Adriana Karembeu ou Sharon Stone.

La nouvelle offre est soutenue en radio, en magasin et en presse. La présence à l'esprit de cette offre sera assurée par la reprise de la campagne, par vague, de janvier prochain à juillet 2020. Le spot publicitaire sera diffusé à la télévision à partir du 12 janvier. Un relais sera effectué localement avec une mise en avant dans la presse quotidienne régionale ainsi que sur les médias numériques, de l’affichage urbain et une forte mise en avant de l’offre dans les vitrines des points de vente. Une campagne de marketing direct avec des courriers, des flyers, des opérations de street marketing et des campagnes SMS ciblées compléteront l'opération.

Tous les messages porteront la nouvelle signature de la marque : « Alain Afflelou, l’Acousticien fou de vous ».