La surdité s'affiche sur les grilles de la Tour Saint-Jacques avec l'exposition "Tes yeux sur mes oreilles" !

Détails Publié le mercredi 18 décembre 2019 10:31

Exposition Tes Yeux Sur Mes Oreilles

Créer le "coming-out" de la surdité, pour que les personnes sourdes ou malentendantes n'aient plus à cacher leur trouble de l'audition, voilà l'objectif de l'exposition "Tes yeux sur mes oreilles", conçue par la Fondation pour l'Audition et par l'association Droit Pluriel.

Le handicap auditif étant encore souvent un tabou, l'association Droit Pluriel a voulu lever le voile sur ce handicap et contribuer à libérer la parole.

« Cacher sa surdité conduit à répondre oui ou non, à des incompréhensions et finalement à se couper des autres. Parce que la surdité est un handicap de communication, c’est un handicap partagé qu’il faut aborder ensemble », souligne l'association.

L'exposition montre la surdité libérée de toutes les représentations « rétrogrades et dévalorisantes ». Huit femmes, hommes et enfants, appareillés ou implantés, ont ainsi été photographiés sans artifice et avec fierté. Pendant ce mois d’exposition, le public pourra partager le quotidien d’une personne sourde, à travers un récit abordant la surdité à tous les âges et toutes les situations, de l'école à l'entreprise, de la vie professionnelle à la vie amoureuse, toujours relié par le regard de « l'autre ». Ce témoignage, disponible grâce à un QR-Code à flasher, a été mis en son et en poésie.

L'exposition a été conçue par Anne-Sarah Kertudo, auteure et réalisatrice, et par Stéphane Lavoué, photographe (Prix Niépce 2018 et finaliste du prix Leica Oskar Barnack 2018). Elle a été récompensée par le Décibel d'or 2019 le lundi 2 décembre 2019. Créée en 2018 pour la remise des Prix Scientifiques de la Fondation Pour l'Audition, l'exposition voyage depuis à travers la France, dans les entreprises, lieux d'exposition, lieux publics, ...

Il est possible de profiter d'une visite personnalisée en écraivant à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. .

Rappelons que la Fondation Pour l'Audition, reconnue d'utilité publique depuis 2016, a pour ambition de fédérer des talents dans le but de soutenir la recherche, de faire progresser la cause de l’audition et d’aider les personnes sourdes et malentendantes à mieux vivre au quotidien. L'association Droit Pluriel , quant à elle, agit pour l'égalité des droits et pour une société inclusive. Elle forme, sensibilise et fédère, autour de projets innovants, toutes sortes de talents pour un autre regard sur le handicap.